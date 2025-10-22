“พลังงาน” เร่งเครื่อง 4โครงการเริ่มพ.ย.นี้ หวังกระตุ้นศก. 5หมื่นล.

“อรรถพล”เร่งเครื่องนำร่อง 4 โครงการสำคัญให้เริ่มทำได้ในเดือนพ.ย.นี้ ภายใต้นโยบาย "กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว" กระตุ้นเม็ดเงินลงทุนทางเศรษฐกิจรวมกว่า 5 หมื่นล้านบาท เผยโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนเป้าหมาย1,500เมกะวัตต์ ขายไฟให้ชุมชนในราคาส่วนลด80สต./หน่วย หวังลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินมาตรการโซลาร์เพื่อประชาชนใน 4 โครงการสำคัญ ที่สามารถเริ่มทำได้ภายในพฤศจิกายนนี้ ประกอบด้วยโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน เป้าหมายรวม 1,500 เมกะวัตต์ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสูงถึง 30,000 ล้านบาท สร้างงานกว่า 1,700 ตำแหน่ง และขายไฟฟ้าให้ชุมชนใกล้เคียงผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยราคาส่วนลดประมาณ 80 สตางค์ต่อหน่วย และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้เกือบ 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เตรียมดำเนินการทั้งหมด 1,200 ระบบ ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 5,800 บาทต่อไร่ต่อปี
โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์บนหลังคาในบ้านอยู่อาศัยด้วยมาตรการทางภาษี โดยประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่เกิน 2 แสนบาท คาดว่าจะเกิดเม็ดลงทุนกว่า 10,800 ล้านบาท เกิดการจ้างงานกว่า 450 ตำแหน่ง ลดการปล่อย CO2 ได้ 280,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และโครงการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ คาดว่าภาครัฐจะสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของตนเองได้ และอัตราค่าไฟฟ้าจะลดลง จะทำให้สามารถลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)ได้กว่า 9,000 ล้านบาทต่อปี
“นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่นโยบายพลังงานต้องตอบโจทย์ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน ผ่าน 4 โครงการสำคัญที่เริ่มดำเนินการเห็นผลได้ทันที ตามนโยบาย Quick Big Win ที่จะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท รวมทั้งที่ประชุมฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุน ปลดล็อค และเร่งพิจารณาโครงการ จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเร่งสร้างเสถียรภาพทางพลังงาน ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดในภูมิภาค ไปพร้อมกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน” นายอรรถพล กล่าว