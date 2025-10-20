กรมควบคุมโรค ชวนคนไทยทำบุญสุขใจแถมสุขภาพที่ดี เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ

กรมควบคุมโรค ชวนคนไทยทำบุญสุขใจแถมสุขภาพที่ดีเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ด้วยการเลือกรับประทานอาหารเจที่ดีต่อสุขภาพรสชาติไม่หวานจัด มันจัด เค็มจัด และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์หรือนักกำหนดอาหารในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม
วันนี้ (20 ตุลาคม 2568) นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เทศกาลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักในประเทศไทย เกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งในปี 2568 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2568 โดยคนไทยเชื้อสายจีนเชื่อกันว่าการกินเจเป็นการละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ และการกินเจอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขอนามัยยังช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น ควบคุมน้ำหนัก และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคอ้วน เป็นต้น ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อควรปรึกษาแพทย์หรือนักกำหนดอาหารให้เกิดพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อควรเลือกรับประทานอาหารเจที่ดีต่อสุขภาพ ตามหลัก 2:1:1 ผัก 2 ส่วน ข้าวกล้อง 1 ส่วน โปรตีนจากพืช 1 ส่วน เช่น ถั่ว โดยผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน ไอศกรีม และเบเกอรี่ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ควรจำกัดการทานโซเดียม เลี่ยงการเติมเกลือ ซอสปรุงรสเพิ่มเติมในอาหาร งดอาหารหมักดอง และระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น กล้วย ส้ม ผักสีเข้มต่าง ๆ ฟักทอง ชะอม มะเขือเทศ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด แกงกะทิ และควรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือสะสม 150 นาทีต่อสัปดาห์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อสามารถทำบุญและมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ต้องการกินเจควรเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ผักและผลไม้หลากสี ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8 – 10 แก้วต่อวัน เพิ่มโปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว ธัญพืช เต้าหู้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติ หวานจัด มันจัด และเค็มจัด อาหารสำเร็จรูป อาหารที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบมาก อาหารที่มีการ ผัด ทอด เลือกเป็นเมนู ตุ๋น ต้ม นึ่งแทน ระวังการได้รับโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยสามารถดูข้อมูลจากฉลากโภชนาการ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice)