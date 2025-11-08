SSPเผยCODโซลาร์ฟาร์มLeo2ในญี่ปุ่น บุ๊กรายได้ทันที

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เผย COD โครงการโซลาร์ฟาร์ม Leo 2 ขนาดกำลังผลิต 22 เมกะวัตต์ ในจังหวัด Shizuoka ในญี่ปุ่น ด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวถึงปี 2583 ฟากซีอีโอนระบุเริ่มรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 4 พร้อมเดินหน้าทยอย COD แบบต่อเนื่องถึงปี 2573 สร้างการเติบโตมุ่งสู่ 790 MW
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ฟาร์ม Leo 2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 22 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัด Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตรอบใหม่ หลังจากซุ่มพัฒนาโครงการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้บริษัทฯ จะทยอย COD ทุกปีต่อเนื่องอีกมากกว่า 10 โครงการ รวมกำลังการผลิตมากกว่า 400 เมกะวัตต์
โดยโครงการโซลาร์ฟาร์ม Leo 2 เป็นการลงทุนผ่านบริษัท Ashita Power 2 G.K. (ASTP2) และ บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ TEPCO Energy Partners, Incorporated ถึงปี 2583 พร้อมรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ามาทันทีในไตรมาส 4/2568 หนุนรายได้บริษัทฯ ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวถือเป็นการประกาศความสำเร็จที่สำคัญ ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการโซลาร์ฟาร์ม Leo 2 ถือเป็นโครงการที่ 5 ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นโครงการที่ 2 ในจังหวัด Shizuoka ต่อจากโครงการ Leo 1 กำลังการผลิตขนาด 26 เมกะวัตต์ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2564 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบัน SSP อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแปรรูปขยะชุมชนอีก จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 19.8 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม “บาโก” ในประเทศฟิลิปปินส์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ ซึ่งมีความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะสามารถขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในปี 2569 และจะทยอย COD โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเติบโตที่ระดับ 790 เมกะวัตต์ ในปี 2573 จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 360 เมกะวัตต์