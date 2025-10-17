BGRIMถือหุ้นโรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์มนอกชายฝั่งที่เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 49%

BGRIM ถือหุ้นโรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์มนอกชายฝั่งที่เกาหลีใต้ 364.8 เมกะวัตต์ ถือตรงเพิ่มอีก 20.8% เป็น 49% พร้อมเดินเครื่องไตรมาส 4/68
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเข้าถือหุ้นทางตรงเพิ่มใน Nakwol Blueheart Co., Ltd. (Nakwol 1) ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้พัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Yeonggwang Nakwol Offshore Wind Power Project ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 364.8 เมกะวัตต์ (MW) ในสาธารณรัฐเกาหลี โดย B.Grimm Power Korea Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BGRIM ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าซื้อหุ้นใน Nakwol 1 เพิ่มอีก 20.8% ของหุ้นที่ออกทั้งหมด ส่งผลให้ B.Grimm Power Korea ถือหุ้นทางตรงใน Nakwol 1 ในสัดส่วน 49% ของหุ้นที่ออกทั้งหมด
การปรับโครงสร้างครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์บางส่วน (Partial COD) ในไตรมาส 4/68
ธุรกรรมครั้งนี้ B.Grimm Power Korea ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน Myungwoon Industry Development Co., Ltd. (Myungwoon) 29% คืนให้แก่ Myungwoon ในราคารวม 16,885,010,286 วอนเกาหลี (ประมาณ 388 ล้านบาท) และ B.Grimm Power Korea เข้าซื้อหุ้น Nakwol 1 จาก Myungwoon จำนวน 20.8% ในราคารวม 16,885,440,000 วอนเกาหลี (ประมาณ 388 ล้านบาท)
ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้นเดิม B.Grimm Power Korea ถือหุ้นใน Nakwol 1 ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเท่ากับ 49% อยู่แล้ว แต่การดำเนินการครั้งนี้ทำให้การถือหุ้น 49% เป็นการถือหุ้นทางตรงทั้งหมด
สำหรับโครงการ Yeonggwang Nakwol Offshore Wind Power Project เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมทะเลขนาดใหญ่โครงการแรกของประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการพัฒนาและดำเนินงาน มีกำหนดเริ่มต้นการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์บางส่วน (Partial COD) ใน ไตรมาส 4/68
ทั้งนี้ Nakwol 1 ได้ทำสัญญาซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนระยะยาว (Long-Term REC Sale and Purchase Agreement) เป็นระยะเวลา 20 ปี กับ Korea Southern Power Co., Ltd. (KOSPO) โดยมีอัตราราคา REC คงที่อยู่ที่ 307.144 วอนเกาหลี / กิโลวัตต์ชั่วโมง (KRW/kWh)