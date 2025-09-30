SSP ปลื้ม! ทริสฯคงเครดิตองค์กร "BBB+" แนวโน้ม "Stable" 4 ปีซ้อน

“เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ” ปลื้ม! ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร "BBB+" แนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" ตั้งแต่ปี 2565 – 2568ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) ความเสี่ยงต่ำและจากผลการดำเนินงานที่ดีของโรงไฟฟ้าสร้างรายได้สม่ำเสมอ ฟากซีอีโอระบุ เป้าเติบโต 2 เท่า ใน 3 ปี ขยายกำลังการผลิตไปสู่ 690 MW หนุนรายได้แตะ 6พันล้านบาท
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรระดับ "BBB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2565 - 2568 สะท้อนว่า SSP มีกระแสเงินสดที่มั่นคง จากโครงการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) ที่ขายไฟให้แก่ภาครัฐ จึงมีความเสี่ยงต่ำ และจากการกระจายความเสี่ยงที่ดีของพอร์ต ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล และจากพลังงานขยะชุมชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งสร้างความสม่ำเสมอของรายได้
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถบรรลุเป้าหมายเหนือ P50 โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าครึ่งปีแรก 2568 เติบโตเพิ่มขึ้น 3.2% แตะ 3 แสนเมกะวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Repowering)โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPN ในประเทศไทย จะทำให้โครงการดังกล่าว มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการ LEO2 ในประเทศญี่ปุ่นสิ้นปีนี้ จะเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ในปี 2569
ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ว่า รายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตสู่ 6.0 พันล้านบาท และมี EBITDA ที่ 4.5 พันล้านบาท ในปี 2571 จากการ COD โครงการใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปี 2568 เริ่มจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ LEO2 ในประเทศญี่ปุ่น ตามด้วย โรงไฟฟ้าขยะชุมชน 2 โครงการในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานลม BAGO ในประเทศฟิลิปปินส์ และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยอีก 3 โครงการ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ มีเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 2.9 พันล้านบาท รวมถึงมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ทั้งจาก EPC Financing และการทำ Asset Recycling โครงการยามากะ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้ บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนได้ต่อเนื่องโดยไม่กระทบกับอัตราส่วนหนี้สิน
"การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ BBB+ นั้นแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้าในพอร์ตขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 340 เมกะวัตต์ รวมถึงความมั่นคงของรายได้จากการที่โครงการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) ที่มีภาครัฐเป็นผู้ซื้อ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนที่ดี นอกจากนี้ เรายังเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการลงทุนด้วยการเข้าลงทุนในประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นจะสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายการเติบโต 2 เท่า ใน 3 ปีโดยขยายกำลังการผลิตไปสู่ 690 เมกะวัตต์ หนุนรายได้แตะ 6 พันล้านบาท " นายวรุตม์ กล่าวในที่สุด