SGC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ขยายพอร์ตสินเชื่อ

"เอสจี แคปปิตอล" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคมนี้ ส่วนบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จาก ทริสเรทติ้ง สำหรับเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการขยายพอร์ตธุรกิจสินเชื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อ และขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หรือ SGC เปิดเผยว่า SGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี คาดว่าจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 8 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568
อย่างไรก็ดี หุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ มูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้เป็นลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ประเภท stage 1 ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าลูกหนี้ใน stage อื่น เป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความสามารถในการชำระหนี้ของ SGC ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อที่จะนำเงินไปใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ
" เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการขยายพอร์ตธุรกิจสินเชื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อ และขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาเพื่อขยายแบรนด์ที่ให้บริการเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ใหม่อย่าง “Nothing Phone” ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ให้บริการครอบคลุมแบรนด์หลัก ได้แก่ OPPO, VIVO, XIAOMI, Realme Infinix และ HONOR การเพิ่มแบรนด์ใหม่จะช่วยขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 " นายอโณทัยกล่าว
สำหรับ ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th