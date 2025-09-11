JMTเตรียมเสนอขายหุ้นกู้-คาดการณ์ดอกเบี้ย 4.80%-5.10%-เล็งซื้อหนี้เพิ่ม

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (PO) โดยเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.80]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.10]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ 25 – 26 และวันที่ 29 ก.ย. 2568 ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ JMT สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เสริมความแข็งแกร่งในการเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพที่ประมูลซื้อจากบริษัท/สถาบันการเงินมาบริหาร
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “BBB+” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2568 อันดับเครดิตองค์กรของ JMT อยู่ในระดับเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ซึ่งสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทลูกหลัก (Core Subsidiary) ของ JMART โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านการเงิน ในการทำหน้าที่เป็นแกนหลักที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของธุรกิจการเงินอื่น ๆ ภายในกลุ่ม
“เราเชื่อว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในหลายด้าน โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมกระแสเงินสดไว้สำหรับการขยายพอร์ตบริหารหนี้ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อีกทั้ง จากภาพรวมผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จะสนับสนุนให้ JMT มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายสุทธิรักษ์กล่าว
อนึ่ง ในปีนี้บริษัทยังคงเป้าหมายกำไรในระดับเดิม ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยจะรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอ พร้อมกับวางงบซื้อหนี้ด้อยคุณภาพปีนี้ 2,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 2567 บริษัทใช้เงินลงทุนซื้อหนี้ 1,139 ล้านบาท และกำลังเดินหน้ารุกตลาด Insure Tech ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวและเสริมพอร์ตธุรกิจให้แข็งแกร่ง