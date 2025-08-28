กลุ่มผู้ปลูกกัญชาไทย จับมือบิ๊กพลังงานจีน สร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบโลก ที่กาญจนบุรี

กาญจนบุรี - “วิศารท์ พจน์ประสาท” นำทีมบุกกวางโจว เซ็น MOU กับ 2 ยักษ์พลังงานจีน ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขนาด 9.9 MW ที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี หวังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม–จัดการขยะอย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดเป็นโครงการต้นแบบระดับโลก
นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานบริหารบริษัท Vision and Clean Energy Thailand Co.,Ltd กาญจนบุรี เผยว่า เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนเองพร้อมด้วยนายมนูญ เพิ่มพิณทอง นายฉัตรชัย ทรัพย์ศรีสุวรรณ์ กลุ่มผู้ปลูกกัญชาไทย ได้เดินทางไปที่มณฑณกวางโจว ประเทศจีน เพื่อลงนามในสัญญากิจการร่วมค้า( Joint Venture Agreement ) กับกลุ่มพลังงานยักษ์ใหญ่ของจีน
ประกอบด้วย Aurorean Recovery Co.,Ltd โดย Mr.Thomas Jing ประธานกรรมการบริหาร และ บริษัท Guangzhou WeTech Engineering Co.,Ltd.โดย Mr. He Weicai ประธานกรรมการบริหารผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเตาเผา รวมถึงงานนวัตกรรมการกำจัดขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรมและขยะมลพิษ ผู้เชี่ยวชาญงานระบบเตาเผาขยะที่ออกแบบ ก่อสร้าง กว่า 300 แห่งทั่วโลก
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ โดยครอบคลุมการออกแบบ จัดหาเครื่องจักร ติดตั้งระบบกำจัดขยะและผลิตกระแสไฟฟ้า รองรับพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคเหนือ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นายวิศารท์ กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะชุมชนของไทยอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และไม่ก่อมลพิษต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของประเทศ
สำหรับพื้นที่ดำเนินการโครงการนำร่อง จะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบที่ดีที่สุดของโลก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือผู้รับซื้อภาคเอกชนต่อไป