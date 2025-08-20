เลขารมว.สธ.ลุยตรวจ “วัดพระบาทน้ำพุ” ตรวจสอบอาคาร–ศพผู้เสียชีวิต–ไร่กัญชา ยันมีดำเนินคดีบางส่วนแน่นอน

ลพบุรี – เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่วัดพระบาทน้ำพุ ตรวจสอบอาคารสถานพยาบาลเก่า อาคารดูแลผู้ป่วยเอดส์ ศพผู้เสียชีวิตที่เก็บรักษาหลายปี รวมถึงแปลงปลูกกัญชา เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่บางส่วนเข้าข่ายต้องตรวจสอบทางกฎหมาย ยันมีการดำเนินคดีแน่นอน
วันนึ้( 20 ส.ค.) นายธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมี นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ก่อนประชุมรับฟังสรุปข้อมูลและเดินทางเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริง
จากการตรวจสอบอาคารเมตตาธรรม ซึ่งเคยใช้ดูแลผู้ป่วยในระยะแรก ปัจจุบันชำรุดเสียหายจากฝูงลิงบุกรบกวน ไม่ได้เปิดใช้งาน นายธนกฤตระบุว่า ลักษณะการก่อสร้างเข้าข่ายสถานพยาบาล ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากพบอุปกรณ์การแพทย์บางอย่าง เช่น ถังออกซิเจน
ต่อมา คณะได้เข้าตรวจสอบอาคาร “คนอวดผี” ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานดูแลผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย จำนวน 140 เตียง (ชาย 80 หญิง 43 พระ 4 และผู้สูงอายุ 11) เบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ การเบิก–จ่ายยาเวชภัณฑ์เป็นไปตามรายชื่อผู้ป่วยจริง แม้ผู้ที่ให้ยาจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์โดยตรงก็ตาม
ขณะเดียวกัน ได้ตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตที่เก็บรักษามานาน โดยมีการฉีดยาและตั้งไว้ภายในวัด นายธนกฤตย้ำว่า เรื่องนี้จะให้ท้องถิ่นดำเนินการออกใบมรณบัตร และจัดพิธีฌาปนกิจให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
อีกประเด็นคือการตรวจสอบ “ไร่ใจฟ้า” ซึ่งมีการปลูกกัญชาจำนวนมาก และมีหลายเจ้าของร่วมครอบครอง เบื้องต้นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน
นายธนกฤต กล่าวภายหลังว่า การตรวจสอบวันนี้เป็นไปเพื่อความชัดเจนว่า วัดพระบาทน้ำพุเข้าข่ายสถานพยาบาลหรือไม่ และพบว่ามีบางประเด็นที่ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินคดี “ยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีบางส่วนอย่างแน่นอน” พร้อมระบุว่า หลวงพ่ออลงกตมีการนัดหมายให้ไปพบในภายหลัง แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด