'สุรเดช'จี้ รัฐบาล ยกเลิก MOU 43-44 ย้ำ ยึดพระบรมราชโองการในหลวง ร.5 และ ร. 9 เป็นหลัก

วันนี้(25 ส.ค.)นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีน.ส.ชญาภา สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาบอกว่า MOU มีประโยชน์ ไม่อยากให้ยกเลิกเพราะหากยกเลิก อาจทำให้ประเทศไทย เสี่ยงที่จะถูกละเมิดอธิปไตยครั้งใหญ่ได้ว่า ส่วนตัวเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่น่าจะใช่ตามที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยบอก ต้องเข้าใจก่อนว่าเขตแดนเรามีมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว และมีพระบรมราชโองการของในหลวงทั้ง 2พระองค์คือในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ซึ่งมีการปักปันเขตแดนระหว่างสยาม-กัมพูชา เมื่อปี 2452 ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ถึง 73 จากช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ ไปจนถึงจังหวัดตราด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้ง 2 ประเทศแล้ว ส่วนพื้นที่ทางทะเล ที่อ่าวไทยบริเวณเกาะกูด ก็ได้มีพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2516 ซึ่งมีการประกาศชัดเจนว่าเรามีแนวแบ่งเขตแบบนี้ เราทำถูกต้องตามหลักท้องทะเลสากล ซึ่งจะต้องยื่นออกไปจากพื้นดินที่เป็นเกาะ 12 ไมล์ทะเล เราถึงได้มีน่านน้ำเป็นของเรา และตรงนี้เองที่ไปขัดแย้งกับกัมพูชา ที่มาขีดเส้นเองเมื่อปี ค.ศ.1972 หรือพ.ศ. 2515 โดยขีดเส้นเลาะและอ้อมเกาะกูด จนเราไม่มีน่านน้ำเลย ซึ่งถือว่าผิด ขณะที่ไทยเรามีการประกาศมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1973 หรือพ.ศ. 2516 ซึ่งตรงนี้ทางกัมพูชาก็รู้ดีแต่ไม่ยอมรับ จนกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อน ทั้งที่ความจริงพื้นที่ทับซ้อนไม่มี
นายสุรเดช กล่าวว่าถ้าไม่ยกเลิก MOU เราก็ไม่สามารถยืนยันตรงนี้ได้เพราะรัฐบาลไทยไปเซ็น MOU เองเหมือนกับไปยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนอยู่ ดังนั้นจึงอยากถามว่าพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ 9 หายไปไหน ตนถึงบอกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่แปลกๆ ทำไมเราไม่เอาเรื่องของพระบรมราชโองการยืนยันไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2516 ไม่เช่นนั้นเรื่องก็จบไปแล้ว ไม่ต้องมี MOU
" ผมขอยืนยันว่า MOU ทั้ง 2 ฉบับไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแน่นอน และเมื่อมีเหตุปะทะกันแล้ว ก็คงไม่สามารถที่จะใช้สนามรบเป็นสนามการค้า เหมือนสมัยพล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ ได้ต่อไป เพราะมีการสูญเสียเกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นก็ควรที่จะยกเลิกทุกอย่างไป ทั้ง MOU การประชุมร่วมเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น JBC GBC หรือ RBC รวมถึงข้อตกลง 13 ข้อที่ไปคุยกันว่า ผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ เพราะเราไม่เชื่อกัมพูชาแล้ว เนื่องจากมีการละเมิดมานับครั้งไม่ถ้วน เราควรประกาศเขตแดนของเราให้ชัดเจนและกั้นรั้วไปเลย ไม่มีประโยชน์ที่จะไปคุยหรือตกลงอะไรกันอีก เพราะมันเกิดการเคลือบแคลงไม่ไว้ใจกันอีกแล้ว ดังนั้นรัฐบาลต้องยกเลิก MOU ก่อนจึงจะกั้นรั้วได้ ส่วนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเราต้องยึดหลักตามพระบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ชัดเจนว่าไม่มีพื้นที่ทับซ้อนเพราะฉะนั้น MOU 44 ก็ต้องไม่มีเช่นกัน"
นายสุรเดช กล่าวว่า เรื่องนี้รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจ ด้วยการยอมให้ญัตติยกเลิก MOU 43และ44 ผ่านสภาไป ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนให้ผ่าน ก็ถือได้ว่ารัฐบาลไม่จริงใจ ดังนั้นรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจเรื่องนี้