ACE กวาดรายได้ 1.6 พันล.-ครึ่งปีหลัง ตั้งเป้า COD เพิ่ม 10 โครงการ

แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ โชว์ผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2568 ทำรายได้ 1,637.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากไตรมาส 2 ปี 2567 ที่ทำได้ 1,566.7 ล้านบาท ปลื้มครึ่งปีแรกผลงานเด่น ทั้งการชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่ม 4 โครงการ และล่าสุดเปิด COD โซลาร์ฟาร์มเพิ่ม 2 โครงการ แย้มครึ่งปีหลังจ่อทยอย COD โรงไฟฟ้าเพิ่มอีกหลายแห่ง ย้ำภาพผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดตัวจริง
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2568 ว่า ACE มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 1,637.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้าที่ทำได้ 1,566.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 209.0 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2568 มีกำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 436.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% จากงวด 6 เดือนปี 2567 ที่ทำได้ 376.8 ล้านบาท
เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มงวดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 71.19 MW ที่เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อช่วงปลายปี 2567 ที่ผ่านมา บวกกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.62 MW ที่เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 ที่ผ่านมา รวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีชั่วโมงหยุดเดินเครื่องที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
“ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 แม้ว่าจะมีโรงไฟฟ้าบางโครงการที่ยังเดินเครื่องจักรได้ไม่ตามเป้าหมายที่วางไว้อยู่บ้าง แต่โดยภาพรวมแล้วการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ในเส้นทางการเติบโตที่น่าพอใจ รวมทั้งหลายสิ่งที่วางแผนไว้ก็ทยอยคืบหน้าด้วยดี ทั้งการชนะประมูลสัญญาก่อสร้างและบริหารโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มจำนวน 4 โครงการ และล่าสุดก็เพิ่งเปิด COD โรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มเพิ่มอีก 2 โครงการ เป็นต้น ส่วนการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ก็คาดว่าน่าจะยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคาดว่าจะมีการทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้เพิ่มอีกราว 10 โครงการ” นายธนะชัย กล่าวเสริม
ปัจจุบัน ACE มีโครงการโรงไฟฟ้ารวม 92 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 758.25 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 37 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 366.16 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 55 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 392.09 เมกะวัตต์ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP จำนวน 9 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จำนวน 7 โครงการ
อนึ่ง ACE ยังคงตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2593 ซึ่งสอดรับตามกลยุทธ์ธุรกิจในการตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น “ต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก” ที่ยึดมั่นมาตลอด อันจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน