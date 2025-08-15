SSP ครึ่งปีแรกอวดรายได้กว่า 1,500 ล้านบาท

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เปิดผลดำเนินงานครึ่งแรกปี 2568 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและบริการ 1,527.3 ลบ. โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลมวินชัย ค่าลมดีขึ้น YoY หนุนรายได้โรงไฟฟ้าพลังงานลมเติบโต 32.8% ฟากบิ๊กบอสจับตาไตรมาส 4/68 ไฮซีซั่นวินฟาร์ม พร้อม COD โซลาร์ฟาร์ม LEO 2 ในประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าแผน และทยอย COD โครงการใหม่ต่อเนื่องกว่า 400 MW ปักธง 1 GW ในปี 2575
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ งวด 6 เดือนของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568) มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและให้บริการ 1,527.3 ล้านบาท และมีกำไรหลักจากการดำเนินงานอยู่ที่ 263 ล้านบาท
สำหรับรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโซล่าร์รูฟท็อป ในส่วนของครึ่งปีแรก 2568 บริษัทฯ รับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมวินชัยเข้ามา 100% ตลอดช่วง 1H68 ซึ่งช่วยลดผลกระทบจาก Adder ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPN ที่หมดอายุลง และการหยุดดำเนินการบางช่วงเพื่อเปลี่ยนสายเคเบิ้ลใต้ทะเลของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามที่ได้กลับมาดำเนินการเป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับครึ่งปีแรกนี้ บริษัทฯ ต้องเผชิญกับการลดลงของอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ตลอดจนการแข็งค่าขึ้นของเงินบาททำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าในครึ่งปีแรกลดลง 6.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน
สำหรับความคืบหน้าของแผนธุรกิจในปีนี้ โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม LEO 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 22 เมกะวัตต์ ในประเทศญี่ปุ่น มีความคืบหน้าในการก่อสร้างเร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ เตรียมพร้อมที่จะขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ช่วงต้นไตรมาส 4/68 และจะสามารถรับรู้รายได้เข้ามาทันที ช่วยสนับสนุนรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้น
ด้านกระแสเงินสดและสภาพคล่องของ SSP ยังคงแข็งแกร่ง ประกอบกับการออก Green Bond หรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รุ่น วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยมี EXIM BANK เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ จำนวน 1,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงยังได้รับวงเงินสนับสนุนสินเชื่อ Green Loan สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมวินชัย จาก International Finance Corporation (IFC) และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) เพื่อทดแทนวงเงินกู้เดิม ด้วยวงเงินกู้ระยะยาว จำนวน 3,140 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจะมาช่วยสนับสนุนแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโครงการใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแปรรูปขยะชุมชน จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 19.8 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้เสร็จสิ้นการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน (Financial Close) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานลม “บาโก” ในประเทศฟิลิปปินส์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ มีความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปตามแผน โดยทั้งหมดนี้ คาดว่าจะสามารถขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาส 4/69 และจะทยอย COD โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับศึกษาโครงการศักยภาพอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนใหม่ต่อไป