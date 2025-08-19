ญี่ปุ่นเปิดโรงไฟฟ้าพลังออสโมติกแห่งแรกที่ฟุกุโอกะ

ญี่ปุ่นเปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังออสโมติกแห่งแรก ใช้ความต่างของความเค็มผลิตไฟฟ้า เป็นแห่งที่สองของโลกต่อจากเดนมาร์ก คาดผลิตไฟฟ้าได้ 880,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี เป็นพลังงานสะอาดไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ฟุกุโอกะ (19 ส.ค.) - โรงไฟฟ้าพลังออสโมติกแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ใช้ความแตกต่างของความเข้มข้นของเกลือระหว่างน้ำทะเลและน้ำจืดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เริ่มเดินเครื่องเมื่อต้นเดือนสิงหาคมในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
สำนักงานประปาเขตฟุกุโอกะ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรายที่สองของโลกที่ใช้เทคโนโลยีนี้ ต่อจากบริษัทสัญชาติเดนมาร์กที่เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้ในปี 2566 อธิบายว่าเทคโนโลยีนี้เป็น "แหล่งพลังงานหมุนเวียนยุคใหม่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหรือช่วงเวลาของวัน และไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"
ในกระบวนการนี้ หรือที่เรียกว่าพลังงานไล่ระดับความเค็ม (salinity gradient power) กระแสไฟฟ้าจะถูกผลิตขึ้นโดยกระบวนการออสโมซิส
พลังงานจากความเค็ม (Salinity Gradient Power) หรือเรียกอีกอย่างว่าพลังงานออสโมติก (Osmotic Power) คือพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตจากความแตกต่างของความเข้มข้นของเกลือในน้ำจืดและน้ำทะเลโดยใช้กระบวนการออสโมซิส (osmosis) เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า
แรงดันออสโมติกที่เกิดขึ้นสามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนกังหันหรือใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Reverse Electrodialysis (RED) เพื่อผลิตไฟฟ้า
หน่วยงานคาดว่าโรงไฟฟ้าซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่เมืองฟุกุโอกะ จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 880,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี พลังงานนี้จะนำไปใช้ในโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำ เพื่อส่งน้ำจืดไปยังเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง
“ผมรู้สึกประทับใจมากที่เราสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้งานได้จริง ผมหวังว่ามันจะแพร่หลายไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่น แต่ทั่วโลก” อากิฮิโกะ ทานิโอกะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานออสโมซิสและศาสตราจารย์กิตติคุณประจำสถาบันวิทยาศาสตร์โตเกียวกล่าว