GPSCคาด2ปีAvaadaทยอยCODครบ2หมื่นMW เล็งขายไฟฟ้าให้กลุ่มData Centerที่อินเดีย

GPSC แย้มศึกษาโอกาสป้อนไฟฟ้าขายให้กลุ่มData Centerที่อินเดีย โดยมีAvaada ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอยู่แล้ว หากพบธุรกิจดีก็จะเข้าร่วมลงทุนในData Center พร้อมตั้งเป้า Avaada ทยอยCODโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เหลือในมือครบ 2หมื่นเมกะวัตต์ พร้อมหาโอกาสขยายการลงทุนเพิ่มเติม
นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้จัดการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจ Data Center ในอินเดีย เพื่อซัพพลายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กลุ่มData Center โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอินเดียอยู่แล้ว และหากพบว่าธุรกิจดีก็พิจารณาถึงการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ Data Center ด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุป เพราะอยู่ระหว่างการเจรจากับทางพันธมิตรเพื่อดูความเป็นไปได้ก่อน
ทั้งนี้ อินเดียกำหนดว่าภาคอุตสาหกรรมจะต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ในปีใด ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้าวางแผนลงทุนได้ชัดเจน ดังนั้นบริษัทฯจึงมองโอกาสขยายการลงทุนพลังงานหมุนเวียนในอินเดียเพิ่มต่อเนื่อง โดยเน้นลงทุนในรัฐที่มีเครดิตดี
นายศิริเมธ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน GPSC ลงทุนผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) เข้าถือหุ้น 39.90% ในบริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในหลายรัฐของประเทศอินเดีย ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้า (Committed Capacity) รวม 20,558 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งเป็นกำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์(COD) แล้วกว่า 6,000 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือคาดว่าจะทยอยจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ให้ครบภายใน 24 เดือน
ทั้งนี้ อินเดียกำหนดนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 45,000 เมกะวัตต์ต่อปี และในปี 2573 อินเดียตั้งเป้าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 500 กิกะวัตต์ (GW)หรือ 500,000 เมกะวัตต์ ดังนั้น อินเดียจึงเป็นประเทศที่มีศักยภาพขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการโซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดกำลังการผลิต 1,246 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ที่Bikaner ประเทศอินเดีย
ทั้งนี้ Avaada เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนใหญ่ติดอันดับ Top 5 ของอินเดีย ซึ่งแต่ละปีอินเดียมีความต้องการขยายโรงไฟฟ้าประเทพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก โดยบริษัทเน้นพิจารณาเลือกเข้าประมูลลงทุนในรัฐที่เครดิตดี
ส่วนการเปิด Direct PPA ในประเทศไทย โครงการนำร่อง 2,000 เมกะวัตต์ในช่วงปลายปี2568 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ากลุ่ม Data Center โดยGPSC ก็มีความสนใจเข้าร่วมโครงการDirect PPAเช่นกัน ปัจจุบันมีกลุ่ม Data Center เข้ามาคุยกับบริษัทแล้วหลายราย รวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ โดยจะใช้โรงไฟฟ้าของ GPSC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ป้อนไฟฟ้าให้กับลูกค้ากลุ่ม Data Center