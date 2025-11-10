“พิพัฒน์”ฟังข้อเสนอ”สหภาพฯกทพ.รับดูรายละเอียด ยันพัฒนาทางด่วน ยึดประโยชน์ผู้ใช้ทาง

”พิพัฒน์“ พบสหภาพฯกทพ.รับฟังข้อเสนอแนวทางที่ดีที่สุด โครงการ Double Deck ยันแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ มุ่งยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง รัฐไม่เสียประโยชน์ องค์กรอยู่ได้ และเอกชนต้องไม่เอาเปรียบเกินไป
วันนี้ (10 พ.ย.68) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.)นำโดย นายมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพฯโดยมีดร.รัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง),นายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ,และ นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมประชุม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ โดยเฉพาะโครงการ ทางพิเศษยกระดับชั้นที่สอง (Double Deck Expressway) ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในกว่า 21 โครงการของการทางพิเศษที่อยู่ในแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษทั่งระบบ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดัมีมติรับทราบผลการศึกษาตามติ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่ิอวันที่ 5 เม.ย. 2565
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า แนวทางการพิจารณาโครงการใด ๆ หลักสำคัญคือ ผู้ใช้งานจริงต้องได้ประโยชน์ รัฐต้องไม่เสียประโยชน์ องค์กรต้องอยู่ได้ และเอกชนต้องไม่เอาเปรียบเกินไป โดยรัฐบาลมีแนวทางลดภาระค่าครองชีพ โดยหาแนวทางเพื่อจัดทำมาตรการสนับสนุน เช่น ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 40 บาท และค่าผ่านทางด่วน 50 บาท แต่ทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และไม่เพิ่มภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
สำหรับ การลดค่าทางด่วนให้มองในภาพรวมและผลที่จะได้รับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของรายได้ลดลงเพียงด้านเดียว เพราะหากบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จะเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการและสร้างสมดุลระหว่างรัฐ เอกชน และผู้บริโภค และต้องขอบคุณสหภาพแรงงานฯ กทพ.ที่นำข้อมูลมาชี้แจงและแสดงจุดยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทาง
อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอและเอกสารจากสหภาพฯ กทพ.ไปศึกษาในรายละเอียด และจะหารือร่วมกับปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าฯกทพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอย่างรอบด้านก่อนดำเนินการ
ด้าน นายมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า การเข้าพบในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงเทคนิคและข้อเสนอแนะต่อกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ Double Deck โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบต่อผู้ใช้งานทางพิเศษ การต่ออายุสัมปทาน และการดูแลประชาชนที่อยู่ในแนวก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสมดุลระหว่างทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม สหภาพฯกทพ.ขอขอบคุณรัฐมนตรีที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็น และยินดีดำเนินการร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการศึกษาทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับผู้ใช้งานทางพิเศษและประชาชนในภาพรวม