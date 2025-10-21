”วีริศ”เผยทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว สหภาพฯรฟท.ให้กำลังใจ ชื่นชมกล้าเซ็นฟ้อง"เขากระโดง"

"สาวิทย์ แก้วหวาน" นำสหภาพการรถไฟฯ พบ”วีริศ”ผู้ว่าฯรฟท. มอบดอกไม้ให้กำลังใจ ชื่นชมความมุ่งมั่นและตั้งใจ ยึดความถูกต้อง ด้านประธานสหภาพฯ ชี้กรณีที่ดินเขากระโดง ทำด้วยความกล้าหาญ ขณะที่ "วีริศ" แจงทำหน้าที่ตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว จากนี้ต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของคนรถไฟ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) พร้อมด้วย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน นำกระเช้าดอกไม้มาให้กำลังใจ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เนื่องจาก นายวีริศได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งและจะมีผลในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นี้
นายสราวุธ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ทำงานร่วมกับสหภาพฯ ในทุกที่ โดยได้ช่วยกันแก้ปัญหาทั้งภายใน และภายนอก โดยเฉพาะกรณีของที่ดินเขากระโดง ซึ่งผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ทำเรื่องนี้ด้วยความกล้าหาญ ดังนั้น วันนี้สหภาพฯ ขอให้กำลังใจ และหวังว่าในอนาคตจะได้ทำหน้าที่ร่วมกันอีกเพื่อพัฒนากิจการของการรถไฟฯ ต่อไป
ด้านนายสาวิทย์ กล่าวว่า นายวีริศมีความกล้าหาญ ที่ใช้บทบาทผู้นำอย่างโปร่งใส กล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประชาชน เสียดายที่ได้รู้จักกันไม่นาน แต่ก็พอทราบสถานการณ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น เห็นว่า ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นคนที่ยึดความถูกต้อง คงเส้นคงวากับสิ่งที่ทำมาโดยตลอด ช่วยมาลุยไปด้วยกัน ก็ขอชื่นชมท่านที่กล้าตัดสินใจ เราเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจและรู้สึกเสียดาย
“บรรยากาศการมาให้กำลังใจของสหภาพฯ แบบนี้ในวันนี้ แม้แต่คนภายในการรถไฟฯ ก็ยังถือว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆ วันนี้สหภาพฯ ขอให้กำลังใจ และเชื่อว่าความตั้งใจที่ทำเพื่อบ้านเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น จะยังมีอีกหลายๆ ตำแหน่งที่รอให้เข้าไปช่วยทำอยู่ “
นายสุวิช ศุมานนท์ ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่มีผู้ว่าการรถไฟฯ คนไหนกล้าลงนามให้สำนักงานอาณาบาลดำเนินการยื่นฟ้องเพิกถอนที่ดินเขากระโดงให้กลับคืนมาเป็นของการรถไฟฯ มีท่านเพียงคนเดียวที่ใช้ความมุ่งมั่นกล้าหาญ วันนี้จึงนำกระเช้าดอกไม้มาให้กำลังใจ และหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมงานกันใหม่ เพราะวันนี้สหภาพฯ ชื่นชมการทำงานของท่านอย่างยิ่ง
ขณะที่นายวีริศ กล่าวว่า ขอบคุณที่ทุกท่านมาให้กำลังใจในวันนี้ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้ ทราบดีว่าคนรถไฟจับตามองแนวทางการทำงาน ซึ่งตนมีความมั่นใจและมั่นคงในแนวทางของตัวเอง มีเจตนาต้องการที่จะทำให้องค์กรที่เข้าไปบริหารงานนั้นเกิดประโยชน์กับองค์กรและประเทศสูงสุด วันนี้เมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้ว่าการรถไฟฯ จึงพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทั้งนี้ 1 ปีที่ผ่านมา ได้รับกำลังใจจากทุกท่าน จึงพยายามทำงานอย่างเต็มที่ วันนี้ตนก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว ที่เหลือจากนี้คงต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของคนรถไฟต่อไปด้วย