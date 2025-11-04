ฟิทช์จัดอันดับความน่าเชื่อถือ BEM ที่ "A (tha)" ตอกย้ำความแข็งแกร่ง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ A (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ จากฟิทช์ เรทติ้งส์ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน คุณภาพสินทรัพย์ และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงระยะยาว ถือเป็นผู้นำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟฟ้าและทางพิเศษที่สำคัญของประเทศ
โดยฟิทช์ มีมุมมองต่อ BEM ในหลายประเด็น ได้แก่
1. BEM มีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ดี ทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ กับพื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยชานเมืองที่กำลังขยายตัว เป็นเส้นทางที่ไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นทดแทนได้
2. BEM มีความหลากหลายของสินทรัพย์ทั้งทางพิเศษและรถไฟฟ้า โดยธุรกิจรถไฟฟ้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของกำไร การขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารตามจุดเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าของ BEM ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของการดำเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ในขณะที่ธุรกิจทางพิเศษซึ่งมีความมั่นคงแน่นอนจะสร้างกำไรที่มีเสถียรภาพ การประเมินของฟิทช์ได้สะท้อนผลกระทบจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้ทางด่วนโดยเฉพาะจากการเติบโตของการทำงานทางไกล (Work Anywhere) และฟิทช์ยังคาดว่ารายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์จะเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร
3. แม้ว่าการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม การจัดหาขบวนรถเพิ่มเติมสำหรับโครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน และการก่อสร้างโครงการทางด่วนชั้นที่ 2 จะมีการใช้เงินลงทุนสูง แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวของปริมาณผู้ใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร
4. การบริหารหนี้ของ BEM อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ โครงสร้างหนี้ BEM คล้ายกับบริษัทขนาดใหญ่ทั่วไป ความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ถูกลดทอนด้วยอายุสัมปทานที่เหลืออยู่เป็นระยะเวลานาน มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ และมีการกระจายตัวของวันครบกำหนดชำระหนี้ รวมถึงมีช่องทางในการระดมทุนที่หลากหลายทั้งจากธนาคารในประเทศและตลาดทุน
“ขอขอบคุณฟิทช์ เรทติ้งส์ ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A (tha) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ BEM ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG Finance คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นการตอกย้ำความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การรักษามาตรฐานทางด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง ที่บริษัทยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ BEM มีความพร้อมในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว” ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าว