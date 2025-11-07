HoReCa Trend Talk 2025 เปิดภาพอนาคตธุรกิจอาหารไทย โตต่อไม่หยุดด้วยพลังคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยี

หนึ่งในเวทีที่สะท้อนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทยได้ชัดเจนที่สุดภายในงาน “makro HoReCa 2025” คือ “HoReCa Trend Talk” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอาหาร โรงแรม และคาเฟ่ทั่วประเทศ เวทีนี้นำโดย นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ถ่ายทอดมุมมองเชิงลึกว่าธุรกิจอาหารปี 2025 กำลังเดินหน้าไปในทิศทางใด ภายใต้แนวคิด “Food Infinity – ธุรกิจอาหารโตไม่สิ้นสุด”
การเสวนาครั้งนี้ได้กลายเป็นจุดสนใจสำคัญของงาน ด้วยเนื้อหาที่วิเคราะห์ทั้งภาพรวมเศรษฐกิจ แนวโน้มผู้บริโภค และเทรนด์ธุรกิจอาหารปี 2025 อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะมุมมองที่ชี้ให้เห็นว่า “แม้เศรษฐกิจยังเปราะบาง แต่ธุรกิจอาหารยังคงเติบโตได้ไม่หยุดนิ่ง” สะท้อนศักยภาพและความยืดหยุ่นของผู้ประกอบการไทยที่พร้อมปรับตัวและสร้างโอกาสใหม่ในทุกสถานการณ์
•ภาพรวมธุรกิจอาหารไทยปี 2025: เติบโตท่ามกลางความท้าทาย
นายธนิศร์ กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจยังเปราะบาง แต่ธุรกิจอาหารยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะ “ตราบใดที่อาหารยังเป็นปัจจัยหลัก ธุรกิจอาหารจะไม่มีวันหยุดนิ่ง” ปัจจุบัน แม็คโครมีสมาชิกกลุ่ม HoReCa ทั่วประเทศกว่า 550,000 ราย ตั้งแต่ร้านอาหารสตรีทฟู้ด คาเฟ่ ไปจนถึงโรงแรมขนาดกลางและธุรกิจฟู้ดทรัก สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (อายุ 18-22 ปี) เพิ่มขึ้นกว่า 8% จากปีก่อน กลุ่มนี้โดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี เช่น การเปิดร้านฟิวชันคาเฟ่ หรือร้านเดลิเวอรี 100% ที่มียอดขายหลักแสนต่อเดือน ซึ่งกำลังกลายเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนตลาดอาหารไทย
•3 กลุ่มร้านอาหารดาวรุ่ง: ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
จากข้อมูล Big Data ของแม็คโคร พบว่า 3 ประเภทธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดคือ
1.Casual Dining & Cloud Kitchen (+28%) ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยสไตล์ร่วมสมัยที่เน้นคอนเทนต์และช่องทางเดลิเวอรี
2.ร้านชาบูและหม้อไฟ (+25%) ครองใจทุกเพศทุกวัย ด้วยคุ้มค่าและความหลากหลาย
3.ร้านกาแฟ (Specialty Coffee) และเบเกอรี่ (+25%) ที่ลงทุนในวัตถุดิบเฉพาะทางและดีไซน์ที่ชวนถ่ายรูป แชร์ต่อในโซเชียล
ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้สะท้อนความต้องการของผู้บริโภคที่แสวงหาประสบการณ์ใหม่และคุณค่าทางอารมณ์จากการรับประทาน
•กลยุทธ์ของแม็คโคร: จากสินค้าถึงบริการครบวงจร
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ แม็คโครพัฒนาแบรนด์สินค้าในเครือ aro และ savepak ช่วยให้ร้านอาหารเข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม พร้อมต่อยอดสินค้ากลุ่ม Ready to Eat / Cook / Bake (RTE/RTC/RTB) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และรักษาคุณภาพอาหารให้คงที่ ในด้านบริการ แม็คโครพัฒนาแพลตฟอร์ม makro PRO ที่มียอดสั่งซื้อจากกลุ่ม HoReCa เพิ่มขึ้นกว่า 27% พร้อมขยายรถจัดส่งทั่วประเทศกว่า 3,600 คัน และบริการด่วน 3 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมเปิดบริการจัดส่งช่วงเช้า เพื่อให้ร้านอาหารได้รับสินค้าสดใหม่ทันเริ่มงาน
•Standing Strong, Smiling Together: เคียงข้างผู้ประกอบการทุกสถานการณ์
ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ แม็คโครเดินหน้าโครงการ “แม็คโคร ยืนหยัดให้คุณยิ้มได้” เพื่อช่วยผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและใหญ่ให้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง ตั้งแต่การจัดเวิร์กชอปพัฒนาเมนูใหม่ การเปิดโอกาสวางขายสินค้าในสาขา ไปจนถึงโปรโมชั่นสินค้าหลักที่ช่วยเพิ่มกำไร
•มุมมองสู่อนาคต: “อาหารไม่มีวันหยุดโต”
นายธนิศร์ทิ้งท้ายว่า “ในโลกของธุรกิจอาหาร โอกาสอยู่รอบตัวทุกคน” และย้ำว่า แม็คโครจะยังคงเป็น “โซลูชันพาร์ทเนอร์” ที่ช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด สอดคล้องกับแนวคิด “Food Infinity” ที่เป็นหัวใจของงานปีนี้
จากเวที “HoReCa Trend Talk” ปี 2025 สะท้อนชัดว่าธุรกิจอาหารไทยยังมีศักยภาพมหาศาล แม้จะเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เทคโนโลยี และความร่วมมือจากแม็คโคร จะเป็นแรงขับสำคัญให้ “ธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุด” อย่างแท้จริง