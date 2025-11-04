xs
ซีพี แอ็กซ์ตร้า ผนึก Cainiao เครืออาลีบาบา ลุยสมาร์ทคอมเมิร์ซค้าปลีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ Cainiao ผู้นำด้านโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซระดับโลก ภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ป จับมือร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อน Smart Commerceเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบและจัดแพ็คสินค้าภายในสาขาด้วยระบบ iWMSพัฒนาโซลูชันแพลนโนแกรม (Planogram) เพื่อยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ชั้นวางสินค้าในสาขาและการจัดการสินค้าคงคลังด้วย AI


บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร – โลตัส” ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ Cainiao (ช่ายเหนี่ยว) ผู้นำด้านโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซระดับโลก ภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ป เดินหน้าพัฒนาโซลูชันดิจิทัลขั้นสูง เพื่อเร่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า สู่การเป็นองค์กรรีเทลเทค (Retail Technology) ชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ความร่วมมือกับ Cainiao บริษัทภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ป ในครั้งนี้ เป็นการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยผสานเทคโนโลยีโลจิสติกส์ระดับโลกเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านค้าส่ง-ค้าปลีกของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า โดยเรากำลังพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเสริมแกร่งเป้าหมายของเราในก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Retail Tech ของเอเชีย


“ที่สำคัญ ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายความร่วมมือในอนาคตกับอาลีบาบา กรุ๊ป เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย พันธมิตร และลูกค้าของเรา ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ”

นายปี้ เจียงหัว รองประธานบริษัทและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ช่ายเหนี่ยว กล่าวว่า “เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการเดินทางสู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจค้าปลีก ทีมของเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับกลยุทธ์ด้าน omnichannel ของซีพี แอ็กซ์ตร้า เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ Cainiao สามารถขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งด้านธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เข้ากับศักยภาพด้านเทคโนโลยี AI และโลจิสติกส์ระดับโลกของ Cainiao เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้วยเทคโนโลยี มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการจัดการภายในสาขา ตั้งแต่กระบวนการหยิบและจัดแพ็คสินค้าผ่านระบบ iWMS พร้อมต่อยอดระบบอีคอมเมิร์ซอัจฉริยะเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์และมีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน


ความร่วมมือในครั้งนี้เห็นได้ชัดจากการนำระบบ iWMS (pick-and-pack system) ที่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ Cainiao ร่วมกันพัฒนาขึ้นไปใช้ในสาขาของแม็คโคร โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบและจัดแพ็คสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า 140%
การผสานการทำงานของระบบบริหารจัดการขนส่ง TMS (Transport Management System) ที่ทันสมัย ด้วยรถขนส่งสินค้ากว่า 4,000 คัน ยังช่วยเสริมทัพในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดส่งรายวันให้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 15,000 คำสั่งซื้อ เป็น 100,000 คำสั่งซื้อต่อวัน

นอกจากนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ Cainiao ยังอยู่ระหว่างพัฒนาโซลูชันแพลนโนแกรม (Planogram) ที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ชั้นวางสินค้าในสาขา และการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าและพนักงานสามารถค้นหาและหยิบสินค้าบนชั้นวางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม

ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม iWMS, TMS และ Planogram อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการดำเนินงาน พร้อมสร้างระบบนิเวศค้าปลีกแบบออนไลน์–ออฟไลน์ที่เชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อ โดยความร่วมมือกับ Cainiao ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน ซีพี แอ็กซ์ตร้า สู่การเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีค้าปลีกชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมร่วมกับคู่ค้าเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้รวดเร็ว คุ้มค่าและดียิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ Cainiao ยังได้ผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ระบบโลจิสติกส์ และการค้าปลีก เพื่อสร้างระบบนิเวศค้าปลีกที่แข็งแกร่ง ชาญฉลาด และมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น


ความร่วมมือระหว่าง ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ Cainiao สะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน พร้อมเดินหน้ามุ่งสร้างระบบนิเวศธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตในอนาคต

ปัจจุบัน ซีพี แอ็กซ์ตร้า มีสาขาประมาณ 2,700 แห่ง ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย พร้อมด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

สำหรับCainiao (ช่ายเหนี่ยว) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2556 เป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซระดับโลก Cainiao มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยให้บริการ 5 ด้านหลัก ได้แก่ ซัพพลายเชนระดับโลก โลจิสติกส์ข้ามพรมแดน บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศและภายในประเทศ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ และโลจิสติกส์ปาร์ค โดยมีเครือข่ายโลจิสติกส์อัจฉริยะครอบคลุมกว่า 200 ประเทศ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ปัจจุบัน มีการนำโซลูชันเทคโนโลยีโลจิสติกส์ของ Cainiao ไปใช้ใน 27 ประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือกว่า 800 โครงการ









