‘ดีพร้อม’ ประกาศจัด มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย : Thai Vibe by DIPROM โชว์กว่า 400 ร้านค้า ดันแบรนด์ไทยสู่ศูนย์กลางอาหารและแฟชั่นระดับโลก เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านอุตฯ อาหาร-แฟชั่น ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 250 ล้านบาท
วันนี้ (24 ก.ย.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เตรียมความพร้อมจัด มหกรรม ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย: Thai Vibe by DIPROM’ เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการกว่า 400 ร้านค้า แสดงผลงาน ทดลองตลาดจริง และจับคู่ธุรกิจ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ดีพร้อม คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท ตอกย้ำการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยผ่านนโยบาย "ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้"
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอาหารที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถแข่งขันในระดับสากล ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีแผนการส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรให้เป็นแรงงานฝีมือขั้นสูง รวมถึงการทำธุรกิจอาหารถิ่นไทยแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าให้แก่อาหารชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ‘ดีพร้อม’ (DIPROM) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการสำคัญหลายโครงการ อาทิ โครงการยกระดับหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย การพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นไทย การยกระดับศูนย์นวัตกรรมอาหารชุมชน และการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ และยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ด้านนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า ‘มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ เป็นเวทีโชว์ผลงานที่รวมพลังของผู้ประกอบการร้านอาหาร เชฟ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เกษตรกร แฟชั่น ไปจนถึงการท่องเที่ยวที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพและยกระดับจาก ดีพร้อม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบาย ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้ ผ่านกลยุทธ์ 4 ให้ 1 ปฏิรูป โดย ดีพร้อม มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยคุณภาพ พร้อมทั้งมุ่งหวังให้ซอฟต์พาวเวอร์กลายเป็นโอกาสทางการค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของยอดขายภายในงาน ข้อตกลงทางธุรกิจ และการต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาทักษะคนและชุมชน ให้พร้อมสู่อนาคต และสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน ให้กับ SMEs ไทย
ดังนั้น ดีพร้อม จึงออกแบบพื้นที่ ‘มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ ให้เป็นเสมือนเทศกาลไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่ผู้ประกอบการจะได้ทั้งข้อมูลอินไซท์ โอกาสทางการค้า และแรงบันดาลใจในการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและสู่ตลาดโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันประเทศไทยให้กลายเป็น ศูนย์กลางอาหารระดับโลก (Global Food Hub) โดยภายในงานนี้จัดขึ้นอย่างครบวงจรและยิ่งใหญ่ตลอด 3 วันเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 อิมแพ็คชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี โดยแบ่งเป็น 4 โซนหลัก ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกแง่มุมของซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ได้แก่ 1) โซน DIPROM Pavilion พื้นที่จัดแสดงหลักภายใต้แนวคิด "Empowering Local, Elevating Global" ที่นำเสนอผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยซึ่งมีรากฐานมาจากชุมชน พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์และการสาธิตการทำอาหาร 2) โซนพื้นที่จัดแสดง Soft Power จาก 4 ภูมิภาค จำลองสถาปัตยกรรม เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของทั้งภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมร้านอาหารดังและเมนูเด็ดที่เป็น "Hidden Gems" ของแต่ละภูมิภาค 3) โซนเสน่ห์ไทย Café แหล่งชิมเครื่องดื่มคราฟท์สุดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบหลักอย่างกาแฟ ชา และโกโก้ จากกว่า 28 ร้าน พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปและสาธิตการชงชาและกาแฟ 4) โซนดีพร้อมแฟชั่น พื้นที่สำหรับนำเสนอความหลากหลายของแฟชั่นไทย ตั้งแต่ผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์ไปจนถึงเสื้อผ้าดีไซน์ทันสมัย ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสความคุ้มค่าและแรงบันดาลใจในทุกการเลือกซื้อ
“มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM) มีรูปแบบที่แตกต่างจากงานแสดงสินค้า (Exhibition) ทั่วไป งานนี้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน เพื่อแสดงความรู้และเสน่ห์ของอาหาร ศิลปะ และแฟชั่นเครื่องแต่งกายไทยในแง่มุมที่มีเอกลักษณ์และสัมผัสได้ ไม่เพียงแค่การจำหน่ายสินค้า แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรง โดย ดีพร้อม คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท และยังเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของ ดีพร้อม ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมเปิดประตูเชื่อมโยงทุกความฝันสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดีพร้อมขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก” นางสาวณัฏฐิญา กล่าวทิ้งท้าย