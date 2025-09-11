xs
“คาโอ จับมือ ซีพี” ส่ง “extra” บุกตลาดผงซักฟอก 2หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - คาโอ อินดัสเตรียล จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี Co-Creation ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกใหม่สำเร็จ เปิดตัว “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ผงซักฟอกสูตรใหม่ นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เจาะตลาดผงซักฟอกไทย มูลค่า 21,500 ล้านบาท


ตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้ามีมูลค่ารวมต่อปีกว่า 21,500 ล้านบาท1 โดยกลุ่มผงซักฟอกสูตรมาตรฐานมีอัตราการเติบโตรวม 4% ในช่วงปี 2562-2567 และยังคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 7,200 ล้านบาทในปี 2568 และยังพบว่าคนไทยมีการใช้จ่ายอย่างรัดกุมมากขึ้นและตั้งงบประมาณอย่างชัดเจน มักมองหาสินค้าที่มีประสิทธิภาพและราคาที่คุ้มค่า

สอดคล้องกับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค2 ปี 2568 ใน 3 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ประหยัดค่าใช้จ่าย ฉลาดช็อป ฉลาดใช้ ในราคาคุ้มค่า 2) สุขภาพดี ใส่ใจการดูแลสุขภาพองค์รวม 3) รักษ์โลก ลด ละ เลิก เลือกใช้ เพื่อโลกที่สดใสกว่าเดิม โดยผู้บริโภคยุคใหม่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่ง 49% ของกลุ่มมิลเลนเนียลมีการวางแผนลดพลาสติก 38% ชอบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และ 26% ตั้งใจใช้น้ำให้น้อยลง

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนแก่ธุรกิจสินค้าอุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสังคมสีเขียวแก่ผู้บริโภคชาวไทย ระหว่างคาโอและซีพี เมื่อปี พ.ศ. 2567 ในปีนี้จึงมีการเปิดตัวผงซักฟอก “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ผงซักฟอกสูตรใหม่ นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น นำร่องในหมวดสินค้า Eco ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในราคาสุดคุ้มค่าสำหรับทุกครัวเรือนในไทย วางจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทางที่ แม็คโคร โลตัส และ 7-Eleven ทั่วประเทศ


นายอากิระ นิชิมากิ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “คาโอมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน ESG ตอกย้ำเจตนารมณ์ของคาโอในการสร้าง "Kirei Lifestyle" (คิเรอิ ไลฟ์สไตล์) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน (People) และโลกใบนี้ (Planet) ผ่านนวัตกรรมที่ช่วยปกป้องดูแลสุขอนามัยของคนไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

โดยนำจุดแข็งด้านนวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคาโอมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้า “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยคาโอ ประเทศญี่ปุ่น เป็นนวัตกรรมที่สามารถขจัดคราบหนักด้วยเอนไซม์จากธรรมชาติ ใช้ปริมาณน้อยกว่าเดิมแต่ขจัดคราบหนักออก ล้างออกง่ายในน้ำเดียวทำให้ช่วยประหยัดน้ำ เซฟงานซักในราคาที่คุ้มค่า ทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายๆ การร่วมมือกับซีพีที่มีเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศ เป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัท ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกครัวเรือน


นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ซีพีเชื่อว่าคนไทยทุกคนควรเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายและใช้ได้จริง การร่วมมือกับคาโอเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เราได้เปิดตัวผงซักฟอกสูตรใหม่ “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ผ่านเครือข่ายของซีพีทั้งด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า มาช่วยกระจายให้มากที่สุด

โดยวางจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทางที่ แม็คโคร โลตัส และ 7-Eleven ทั่วประเทศ การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคาโอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Eco ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่ตอบสนองกระแสรักษ์โลกที่กำลังเติบโตเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของซีพีที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันด้านความยั่งยืนให้กลายเป็นเรื่องของทุกคนในที่สุด

คาโอและซีพีร่วม Co-Creation ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ผงซักฟอกสูตรใหม่ นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 850 กรัม ราคา 45 บาท และขนาด 2,700 กรัม ราคา 125 บาท วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ แม็คโคร โลตัส และ 7-Eleven ทั่วประเทศ



