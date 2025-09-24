ซีพี แอ็กซ์ตร้า จับมือ Ayala Corporation กลุ่มบริษัทชั้นนำของฟิลิปปินส์ เดินหน้าขยาย “แม็คโคร” สู่ตลาดฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” ลงนามการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กับ Ayala Corporation หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ มีบทบาทสำคัญในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อสังหาริมทรัพย์ การธนาคาร โทรคมนาคม และพลังงานหมุนเวียน โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมลงทุนเพื่อเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ”แม็คโคร” มุ่งนำเสนอประสบการณ์และตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยสินค้าคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อย
บริษัท M&Co Corporation จัดตั้งขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด (MROH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของซีพี แอ็กซ์ตร้า โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 50.1% และ บริษัท เอซีเอ็กซ์ โฮลดิงส์ คอร์เปอเรชั่น (ACX Holdings Corporation) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Ayala Corporation โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 49.9%
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของซีพี แอ็กซ์ตร้าในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน และเป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำค้าส่งค้าปลีกของเอเชียตามที่ได้กำหนดไว้ ฟิลิปปินส์นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศจะเติบโตได้ถึง 5.9% ในปีหน้า ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและโอกาสมหาศาลในอนาคต อีกทั้งการร่วมมือกับ Ayala Corporation ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความแข็งแกร่งในหลายอุตสาหกรรม จะยิ่งทำให้การขยายธุรกิจ แม็คโคร สู่ฟิลิปปินส์มีรากฐานที่มั่นคงและสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืน”
นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ประเทศฟิลิปปินส์นอกจากจะเป็นตลาดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคแล้ว ยังเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะผสานความเชี่ยวชาญของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในด้านค้าส่งและค้าปลีกกว่า 30 ปี กับความแข็งแกร่งของ Ayala Corporation พันธมิตรท้องถิ่นชั้นนำในประเทศ ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ โดยความร่วมมือนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจระดับภูมิภาคของซีพี แอ็กซ์ตร้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพดี ในราคาคุ้มค่า เป็นการขยายตลาดให้สินค้าไทยสู่ต่างประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน”
มร. มาร์ค อุย ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท Ayala Corporation กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า นำ ‘แม็คโคร’ กลับเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งความร่วมมือนี้ได้นำจุดแข็งของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการส่งมอบสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจของแม็คโคร อีกทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Ayala ที่มุ่งสร้างพันธมิตรกับบริษัทระดับโลก ยกระดับมาตรฐานค้าปลีก พร้อมเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์”
การขยายธุรกิจสู่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ ตอกย้ำกลยุทธ์การเติบโตระดับภูมิภาคของซีพี แอ็กซ์ตร้า ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังผสานความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร เพื่อร่วมกันตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นในฟิลิปปินส์
เกี่ยวกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้แบรนด์ “แม็คโคร” และ “โลตัส” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ รวม 10 ประเทศ ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งมั่นเติมเต็มคุณภาพชีวิต สุขภาพ ความรัก ความสุข และคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีขึ้นในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 30 ปี ซีพี แอ็กซ์ตร้า ก้าวสู่การเป็นคู่คิดธุรกิจที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้ง B2B และ B2C ในฐานะผู้ส่งมอบสินค้าและบริการที่หลากหลายครบครัน ปัจจุบัน ซีพี แอ็กซ์ตร้า มีสาขาประมาณ 2,700 แห่ง ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย พร้อมด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง