มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “บุญมาร์เก็ต ปี 2568” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คอนเซ็ปต์ “งานแฟร์สายบุญที่ท้าให้มาลอง (ของ) ดี” ยกขบวนร้านอาหารชื่อดัง กิจกรรมด้านสุขภาพ และความบันเทิงมากมาย วันนี้-5 พ.ย.นี้ ณ M SPACE ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ
ร.ต. จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “แม็คโคร มหกรรมอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18” (makro HoReCa 2025) ภายใต้แนวคิด “Food Infinity ธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุด” โดยมี ธนิศร์ เจียรวนนท์, เอกรินทร์ ลีมหารุ่งเรือง, สถาพร ร่วมนาพะยา, สันติพงษ์ วงค์ทะเนตร และศิริพร เดชสิงห์ ให้การต้อนรับ ณ ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วัลยา จิราธิวัฒน์ กก.ผจญ.และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ สุวิณ โกษีอํานวย กก.ผจญ.บจก.เพาเวอร์บาย ร่วมฉลองเปิดสาขาใหม่ “เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล กระบี่” คอนเซ็ปต์ “ฮับเทคโนโลยีครบวงจร” รวมนวัตกรรมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก โดยมี วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ และจิรวิทย์ จิตอธิศีล ร่วมงาน ที่ เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล กระบี่
เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมด้วย ธนพล กิจเลิศไพโรจน์ กก.ผจก. และ กฤตรี กิจเลิศไพโรจน์ รองประธานกรรมการ บจก.ดรีมทอย เปิดงาน BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2025 วันนี้-9 พ.ย. 68 ณ สยามพารากอน และการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย 5-9 พ.ย. 68 ณ สยามเซ็นเตอร์ โดยมี ฮามาดะ ยูโกะ, อิทธิพล บุญนา และธัชชัย ลิ้มปัญญากุล ร่วมงาน ณ Jewel Hall ชั้น 5 สยามพารากอน
