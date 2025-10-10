MUJI เพิ่มแฟลกชิป “เซ็นทรัลเวิลด์” ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเทียบชั้นญี่ปุ่น

ผู้จัดการรายวัน 360 - มูจิ ประเทศไทย (MUJI) เตรียมเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์สาขาล่าสุด “MUJI Central World” สร้างปรากฏการณ์ในฐานะ “แฟลกชิปสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ปักหมุด เป็นศูนย์กลางของ MUJI ในภูมิภาคอาเซียน ตั้งเป้าเป็น A Must Destination! ที่นักช้อปชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกพลาดไม่ได้! เมื่อมาเยือนกรุงเทพฯ กำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ที่ชั้น 4 โซน I ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภูมิใจนำเสนอประสบการณ์ ช้อปปิ้ง และไลฟ์สไตล์ในมาตรฐานเดียวกันกับ MUJI Flagship Store สาขาใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
ด้วยจุดเด่นในการนำเสนอสินค้าที่หลากหลายครบทุกไลน์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มาพร้อมพื้นที่ใหญ่สะใจกว่า 3,700 ตารางเมตร อัพเลเวลประสบการณ์ ช้อปปิ้งผ่านการจัดสเปซรูปแบบใหม่ ที่ลูกค้าสามารถสนุกไปกับการทดลองสินค้า ผ่านประสบการณ์จริงได้ตามโซนนิ่งแบบแยกประเภทได้อย่างเต็มอิ่ม! เปรียบเหมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสและเข้าใจปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังสินค้าของ MUJI และรู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์ยิ่งขึ้น
“MUJI Central World Flagship Store” ถือเป็นสาขาที่ 40 ของ MUJI ในไทย และมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ทำให้สามารถรวบรวมสินค้า MUJI ไว้ได้ครบครันที่สุด โดยมุ่งมั่นในการนำเสนอปรัชญาที่ อยู่เบื้องหลังสินค้าของมูจิผ่านการนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ที่แสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างแท้จริง พร้อมนำบริบทของความเป็นไทยมาตีความ จนเกิดเป็นแนวคิด “MUJI Meets วิถีชีวิตแบบไทย” สร้างความเชื่อมโยงกับคนไทย ผ่านการสร้างมุมมองที่แตกต่างในการนำเสนอสินค้า ให้เห็นถึงวิธีการใช้งานสินค้า MUJI ที่กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างชัดเจน ลดระยะห่างระหว่างคนไทยกับสินค้ามูจิให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ควบคู่กับการสร้างองค์ประกอบในการออกแบบสโตร์ที่ให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็นไทย โดยไม่ทิ้งหัวใจของแบรนด์ในเรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมเพิ่มพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่จะกลายเป็น community ของคนที่มีความชื่นชอบคล้าย ๆ กัน ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม สามารถมาใช้เวลาและดื่มด่ำกับสุนทรียภาพที่สะท้อนผ่านปรัชญาในแบบของ MUJI โดยคาดหวังว่า การเปิดตัวของ “MUJI Central World Flagship Store” จะช่วยยกระดับมาตรฐานการช้อปปิ้งของคนไทยให้สนุก สะดวก และครบครัน ยิ่งกว่าเคย
“MUJI Central World Flagship Store” เตรียมให้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งปัจจุบันมี “MUJI Store” เปิดให้บริการอยู่แล้ว 1 สาขาที่ชั้น 4 โซนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (Central Department Store) เน้นจับกลุ่มลูกค้าสายช้อปทันใจ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว วันนี้เราเพิ่มอีกหนึ่งทางเลือก “MUJI Central World Flagship Store” ให้กับนักช้อปในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ชั้น 4 โซน I เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ลูกค้าสามารถดื่มด่ำความเป็น MUJI ได้เต็มอิ่มยิ่งขึ้น โดยทั้ง 2 สาขาจะยังคงเปิดบริการควบคู่กันไปเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการช้อปปิ้งของลูกค้าที่หลากหลาย