“ฟิวเจอร์พาร์ค” ทุ่มงบกว่า 2,000 ล้านบาท เดินหน้ารีโนเวตครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 30 ปี ยกระดับสู่ศูนย์การค้าชั้นนำระดับภูมิภาค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ อย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยงบลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั่วทั้งศูนย์ฯ พร้อมเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เติบโตต่อเนื่อง มุ่งยกระดับภาพลักษณ์และประสบการณ์ผู้ใช้บริการให้สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำศูนย์การค้าชั้นนำของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ
นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เปิดเผยว่า การปรับปรุงครั้งนี้ถือเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์ของศูนย์การค้าฯ ในการเป็นผู้นำในตลาดศูนย์การค้าฯ ของกรุงเทพตอนเหนือ ครอบคลุมการรีโนเวตพื้นที่หลักภายในศูนย์ฯ มีทั้งการออกแบบให้ทันสมัยขึ้น ควบคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเปิดตัวแนวคิด “Your Lifestyle. Your Future. รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียว” มุ่งพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็น “ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ครบวงจร” มีความทันสมัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ และนักช้อปทุกเพศวัย โดยมีโครงการสำคัญ ที่จะทยอยแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี 2568 ถึงต้นปี 2569 ได้แก่
1. โครงการอาคารจอดรถใหม่ ความจุกว่า 1,000 คัน เปิดให้บริการ 16 ก.ย. 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้มาใช้บริการ โดยเป็นอาคารจอดรถความสูง 9 ชั้น พร้อมทางเชื่อมถึงตัวศูนย์ฯ ทุกชั้น เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ และตัวอาคารยังมีพื้นที่จอดรถเฉพาะ ได้แก่ Supercar Parking สำหรับรถยนต์หรู และ Pet Parking สำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการโดยเฉพาะ ส่งผลให้ศูนย์ฯ มีพื้นที่จอดรถรวมกว่า 8,000 คัน รองรับจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2. โครงการปรับปรุงพื้นที่โปรโมชั่น ชั้น B พลิกโฉมพื้นที่โปรโมชั่นเดิม ให้กลายเป็นโซนกิจกรรมแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปยุคใหม่ ด้วยดีไซน์ทันสมัย สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่ และช่วยส่งเสริมแบรนด์พันธมิตรในการจัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
3. โครงการปรับปรุงโซนไอที ชั้น 3 ยกระดับโซนไอทีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่สะท้อนโลกดิจิทัล ปรับเปลี่ยนการจัดวางร้านค้าใหม่ พร้อมพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและสินค้าไอที่ล้ำสมัย
4. โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมด้านหน้า Zpell ให้เป็นโซน Pet Friendly พร้อมเปิดให้บริการ 15 ธ.ค. 2568 โดยปรับพื้นที่ภายนอกศูนย์ฯ ให้เป็นลานกิจกรรม Pet Friendly ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง การพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว และผู้รักสัตว์เลี้ยง พร้อมเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถใหม่เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้าสูงสุด
5. โครงการฟู้ดคอร์ทใหม่ (Aroi Hub) ชั้น 3 คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2568 โดย Aroi Hub จะเป็นจุดนัดพบใหม่ของผู้รักความอร่อย รวมร้านอาหารดังไว้ในที่เดียว พร้อมทั้งพื้นที่ที่ตกแต่งอย่างทันสมัย และอบอุ่น บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในสวนหลังบ้าน พร้อมมีมุมให้เด็กๆ เล่น ตอบโจทย์ทั้งความอร่อย และบรรยากาศที่ทุกคนสามารถมาพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกัน
6. โครงการปรับปรุงรอบ Void ฝั่งอีสต์ คาดว่าแล้วเสร็จ 15 เม.ย. 2569 โดยปรับโฉมพื้นที่รอบ Void ฝั่งอีสต์ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ ให้หรูหราสวยงามและมีมิติมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
นางสาวจิตตินันท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงส่วนต่างๆ ไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Tower Sign ห้องน้ำใหม่, ลิฟต์โดยสารขนาดใหญ่, การปรับปรุง Future Park Station, Facade ภายนอกอาคาร, ลานจอดรถ และระบบรับบัตรจอดรถใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ การรีแบรนด์โซนภายในศูนย์ฯ ให้มีความชัดเจนในการสื่อสารและจดจำง่ายมากขึ้น ได้แก่ “ฝั่งโรบินสัน” เปลี่ยนชื่อเป็น WEST WING (สีฟ้า) “ฝั่งเซ็นทรัล” เปลี่ยนชื่อเป็น EAST WING (สีส้ม) และ “โซนเซ็นเตอร์” เปลี่ยนชื่อเป็น CENTER COURT (สีเขียว)
การลงทุนครั้งนี้นับเป็นการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ระยะยาวของศูนย์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภค และการพัฒนา “พื้นที่” ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับผู้บริโภค โดยไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในวันนี้เท่านั้น แต่ยังเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตในทุกมิติ
“30 ปีแห่งความไว้วางใจของลูกค้า คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ฟิวเจอร์พาร์คไม่หยุดพัฒนา และยังคงมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในภูมิภาคนี้” นางสาวจิตตินันท์ กล่าวทิ้งท้าย