โฉมใหม่! TrueSphere Central World ขยายพื้นที่แห่งความสุขสู่ ‘First Class Service Destination’ ครบในที่เดียว

ทรู คอร์ปอเรชั่น ยกระดับการให้บริการ โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ปรับโฉมพร้อมขยายพื้นที่ TrueSphere Central World สู่ ‘First Class Service Destination’ จุดหมายใหม่ของบริการเหนือระดับ ที่ผสานความหรูหรา ไลฟ์สไตล์ และเทคโนโลยีครบครันใจกลางกรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยโซนหลากหลายทั้ง Collaborative & Multifunction Space สำหรับการสร้างสรรค์และทำงานร่วมกัน Private First Class Seating พื้นที่นั่งส่วนตัว เพื่อการพักผ่อน และทำงานอย่างเหนือระดับ และโซน Flagship Lifestyle Devices & Gadget Accessories ที่รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยจากหลากหลายแบรนด์ให้สัมผัสก่อนใคร และพบกับการเปิดตัวครั้งแรกในไทยกับ Rokid Max2 Black แว่นตา AR รุ่นอัปเกรดที่รองรับการใช้งานครบรูปแบบ และ Momax 1-Sense Smart Ring อุปกรณ์ Wearable Health Tech อัจฉริยะ ด้านดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราในแบบ TrueSphere พร้อมเติมเต็มความสะดวกสบายสไตล์ First Class Co-Working Space ที่ให้บริการเหนือระดับโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญ และการดูแลอย่างใส่ใจด้วย First Class Complimentary Set รวมชุดเครื่องดื่มพรีเมียม และคุกกี้สูตรพิเศษ Crispy Almond Oatmeal Cookie มอบเฉพาะลูกค้า TrueBlack และ dtac Platinum Blue Member คนสำคัญ
ศูนย์รวมนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์แกดเจ็ต
TrueSphere สาขา Central World โฉมใหม่นี้ได้เพิ่มโซนใหม่เป็นศูนย์รวมแกดเจ็ต และนวัตกรรมล้ำสมัย พร้อมพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมต่อแรงบันดาลใจ สินค้าไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์เหนือระดับ ให้ผู้รักเทคโนโลยีได้สัมผัสก่อนใครในไทย ภายในพื้นที่ที่ออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ
• Collaborative & Multifunction Space: พื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อการแบ่งปันความรู้และการสร้างสรรค์ร่วมกัน เหมาะสำหรับการจัดเวิร์กช็อป การประชุม และการทำงานแบบทีม ผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง
• Private First Class Seating: สัมผัสการพักผ่อนเหนือระดับในบรรยากาศส่วนตัวแบบ Individual พร้อมปลั๊กไฟส่วนตัว และไฟส่องสว่างอัตโนมัติ ออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดทั้งการทำงานและการพักผ่อน
• Flagship Lifestyle Devices & Gadget Accessories พบกับโซนสมาร์ทดีไวซ์และแกดเจ็ตไลฟ์สไตล์ที่ครบที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ รวบรวมสมาร์ทโฟน แกดเจ็ต และอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ชั้นนำ
สินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในไทย
TrueSphere Central World เป็นที่แรกในประเทศไทยที่เปิดตัวและวางจำหน่าย Rokid Max2 Black แว่นตา AR รุ่นอัปเกรดที่รองรับการใช้งาน AR เต็มรูปแบบ ทั้งการแสดงผล 3D, Head Tracking และการปรับสายตาหลากหลาย พร้อมให้ทดลองสัมผัสประสบการณ์จริงได้ก่อนใคร รวมถึงอุปกรณ์เสริม Rokid Max2 Station ที่ช่วยยกระดับความบันเทิงและการทำงานแบบไร้สาย
นอกจากนี้ ยังมี Momax 1-Sense Smart Ring อุปกรณ์แหวนสวมใส่อัจฉริยะในกลุ่ม Wearable Health Tech ที่สามารถติดตามการนอน อัตราการเต้นหัวใจ SpO2 และกิจกรรมสุขภาพต่าง ๆ แหวนนี้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและด้านการกันน้ำได้อย่างง่ายดาย
TrueSphere Central World ไม่ได้เป็นเพียง Flagship Store สำหรับลูกค้า TrueBlack และ dtac Platinum Blue Member เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางแห่งนวัตกรรม สินค้าไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์เหนือระดับใจกลางกรุงเทพฯ ที่ตอบโจทย์ทั้งคนทำงาน คนเมือง และผู้รักเทคโนโลยีได้ครบถ้วนในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นโซนนวัตกรรมและสินค้าไลฟ์สไตล์ พื้นที่ทำงาน หรือมุมพักผ่อน พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี การทำงาน และการใช้ชีวิตเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line Official: @truespherectw