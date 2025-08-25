Aura Bangkok Clinic สาขาที่ 15 บุก Central World ปักหมุด Prime Location ใจกลางกรุงเทพฯ

ออร่าบุกใจกลางกรุง ยึดห้างดัง Central World เปิดตัว Aura Bangkok Clinic สาขาที่ 15 ยกทัพแพทย์แนวหน้า รองรับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ตอกย้ำความฮอตฮิต เปิดคลินิกมากถึง 3 สาขาในพื้นที่ Siam Square One และ Central World
เบรกไม่หยุด ฉุดไม่อยู่! เปิดตัวสาขาที่ 15 Aura Bangkok Clinic สาขา Central World จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามของ สาขา Siam Square One ชั้น 3 และ ชั้น 6 จนกลายเป็นหนึ่งในสาขาที่ทำยอดขายได้สูงสุด ทีมผู้บริหารออร่า คุณเฟม เจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์ Chief Executive Officer คุณบรีม พรกมล เพชรดาษดา Chief Marketing Officer ตัดสินใจทุ่มงบกว่า 7 หลักเพื่อเปิดสาขาในห้างใหญ่ Central World ที่เป็นทำเลทองเพื่อรองรับเทรนด์ความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
การเปิดสาขาที่ห้างใหญ่อย่าง Central World เป็นโจทย์ที่ท้าทายออร่าอย่างมาก แบรนด์ที่จะเข้ามาเปิดบริการในห้าง จะต้องมีศักยภาพในการรองรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพราะตัวห้าง Central World เป็น Landmark of Shopping & Lifestyle ของกรุงเทพ และยังเป็นแหล่งรวม Flagship Store ของแบรนด์ระดับโลก อาทิ Apple Official Store, Pop Mart, Lulumelon, Uniqlo, Adidas รวมถึงแบรนด์อื่น ๆ อีกมากมาย การที่ Aura Bangkok Clinic ได้เปิดสาขาที่ห้างนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าออร่า เป็นแบรนด์คลินิกความงามที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานการบริการระดับ World Class หรือเรียกว่า เป็นแบรนด์ระดับแนวหน้าของประเทศก็ว่าได้
ดังนั้น Aura Bangkok Clinic สาขา Central World ในฐานะสาขาหลักแห่งใหม่ จึงใช้กลยุทธ์หลักของออร่าคือ แพทย์ชำนาญการ มีประสบการณ์สูง สตาฟที่ผ่านการเทรนนิ่งอย่างเข้มข้น สามารถสื่อสารได้หลายภาษา การรับรองลูกค้าด้วยการบริการระดับ High Premium และความพิเศษของสาขานี้ คือทีมแพทย์แนวหน้าของออร่า นำโดย หมอจ๋า แพทย์หญิงอัญวีณ์ เกียรติอภิพงษ์ ที่เป็นทั้งแพทย์ผู้มากด้วยประสบการณ์และยังเป็น Allergan Medical Institute™ Trainer หรือ AMI Trainer ผู้ฝึกสอนในการฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกของบริษัท Allergan และแพทย์ตัวท็อปท่านอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดูแลความสวยของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Aura Bangkok Clinic สาขา Central World
พิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวสาขาใหม่! ออร่าร่วมกับแบรนด์ฮิตติดเทรนด์ในห้างกว่า 10 แบรนด์ดัง แจกส่วนลดหัตถการและลุ้นรางวัลฉีดหน้าฟรี ตอกย้ำการเป็นแบรนด์คลินิกไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้บริการ
ช่วงต้นปี 2568 Aura Bangkok Clinic ได้เปิดสาขาใจกลางแยกอโศก ที่ชั้น G ตึก Exchange Tower ได้รับการตอบรับจากชาวอโศกอย่างล้นหลาม ตามมาด้วย Aura Bangkok Clinic สาขา Central World ที่ชั้น 5 โซนคลินิก และเร็ว ๆ นี้จะออร่าจะเปิดตัวสาขาที่ 16 ณ Future Park Rangsit ห้างใหญ่ของปทุมธานี รองรับลูกค้าในโซนดอนเมือง รังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง
Aura Bangkok Clinic คลินิกแนวหน้าของประเทศ ผู้นำเทรนด์ความงามของคนยุคใหม่ มาพร้อมกับประสบการณ์ดูแลลูกค้ากว่า 200,000 เคส มาตรฐานการบริการเดียวกันกับสถาบันความงามชั้นนำระดับโลก ให้บริการลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องกว่า 9 ปีเต็มกวาดรางวัลจากเวทีระดับประเทศและเวทีระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเนื่องทุกปี และยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทุกระดับ
จองคิวเข้ารับบริการระดับ High Premium ที่ Aura Bangkok Clinic สาขา Central World ได้ที่ Line: @Botox (ใส่ @) หรือติดตามบทความดี ๆ อัปเดตเทรนด์และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ได้ทุกช่องทางของ Aura Bangkok Clinic
Instagram: aurabangkok.clinic
Tiktok: aurabangkokreview
Line: @Botox
Website: aurabangkokclinic.com
Facebook: Aura Bangkok Clinic