xs
xsm
sm
md
lg

หลิน มชณต อันล็อค ตัวเองปลดล็อคสกิลการแสดงเล่นซีรีส์ ยูริ ครั้งแรกใน Queendom ซ่อนใจไว้ที่เธอ ทาง WeTV Original

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าเป็น การปลดล็อคตัวเองในด้านการแสดงอีกหนึ่งบทบาท สำหรับ หลิน - มชณต สุวรรณมาศ กับการแสดงในซีรีส์ ยูริ เรื่องแรก ใน Queendom ซ่อนใจไว้ที่เธอ ออนแอร์ ทาง WeTV Original ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:00 น. กับบทบาทตัวละครชื่อ “ใหม่” ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเรย์ ดาราสาวสุดปัง โดยเป็นสาวสวยที่มาดเท่มาก คูลๆ นิ่ง และเป็นคนที่จัดการทุกอย่างแบบเนี๊ยบเสมอ โดยคาแรกเตอร์นี้จะเป็น คาแรกเตอร์ที่เป็นสาวเพอร์เฟคชั่นนิสต์ ระดับตัวแม่ แถมยังต้องประกบกับการปะทะความชุลมุน วุ่นวาย แถมโมเมนต์สุดจิ้นโรแมนติคกับ สาว แพรว - เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค อีกด้วยเรียกว่าท้าทายความสามารถการแสดงของสาวหลิน ไปอีกสเต็ป

โดย หลิน เผยว่า “สำหรับการเล่น ซีรีส์ ยูริ ใน Queendom ซ่อนใจไว้ที่เธอ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การทำงานในด้านการแสดงที่ทำให้ หลิน อัพเลเวล และปลดล็อคตัวเองในการแสดงขึ้นมากเลย ซึ่งหลินเคยคิดว่าตัวเองจะแสดงได้ไม่ค่อยดี ไม่อินกับบทบาทแต่พอได้ตกลงรับเล่นแล้ว หลินก็ทำการบ้านพร้อมฝึกสกิลและทลายกำแพงหรือเพดานการแสดงของตัวเองออกไป ทำให้หลินกล้าแสดงและรู้สึกดีใจ และแฮปปี้ที่ได้รับเล่นและเป็นตัวละคร ใหม่ ในเรื่องนี้ หลิน ต้องขอบคุณพาทเนอร์การแสดงอย่าง แพรว เฌอมาวีร์ ” ที่คอยให้กำลังใจและช่วยกันในเรื่องของการแสดงด้วยกันมาตลอด รู้สึกขอบคุณเขามากจริงๆที่ทำให้หลินได้แสดงออกมาแบบสมูทโดยไม่มีเกร็งเลยเวลาเข้าฉากร่วมกัน ยังไงหลินก็ขอฝากผลงาน ซีรีส์ ยูริ เรื่องแรก ใน Queendom ซ่อนใจไว้ที่เธอ ไว้ด้วยนะคะ”



หลิน มชณต อันล็อค ตัวเองปลดล็อคสกิลการแสดงเล่นซีรีส์ ยูริ ครั้งแรกใน Queendom ซ่อนใจไว้ที่เธอ ทาง WeTV Original
หลิน มชณต อันล็อค ตัวเองปลดล็อคสกิลการแสดงเล่นซีรีส์ ยูริ ครั้งแรกใน Queendom ซ่อนใจไว้ที่เธอ ทาง WeTV Original
กำลังโหลดความคิดเห็น