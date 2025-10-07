“พาณิชย์” ลุยลดค่าครองชีพ คิกออฟ 28 ต.ค.ซื้อยานอก รพ.

กรมการค้าภายในถกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เดินหน้าโครงการ “สุขกายสบายกระเป๋า” แจ้งรายละเอียดราคายา เพิ่มทางเลือกซื้อยาจากร้านขายยานอกโรงพยาบาล เผยล่าสุดมี รพ.เข้าร่วมกว่า 300 แห่ง จากสมาชิก 354 แห่ง เตรียมถกร้านขายยากว่า 2 หมื่นแห่ง เพื่อรองรับ 10 ต.ค. ก่อนคิกออฟ 28 ต.ค.นี้
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแสดงรายละเอียดรายการยาและค่ายาก่อนชำระเงิน ว่า กรมได้ดำเนินการตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มอบนโยบาย Quick Big Win ในการลดค่าครองชีพประชาชน จึงได้นัดหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จัดประชุมเพื่อยกระดับการให้บริการและขอความร่วมมือจากเครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆ ในการแจงรายละเอียดราคายาและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อยาจากร้านขายยาข้างนอกได้ ภายใต้โครงการ “สุขกายสบายกระเป๋า” โดยจะมีการลงนามใน MOU ร่วมกันต่อไป
ก่อนหน้านี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 5 เครือ จาก 11 เครือ ปัจจุบันได้รับความสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 9 เครือ และยังมีโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้สังกัดเครืออีกหลายแห่งเข้าร่วม ทำให้จำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 300 แห่ง จากสมาชิก 354 แห่ง ได้แก่ เครือ BDMS (ดุสิตเวชการ เช่น รพ.กรุงเทพ รพ.พญาไท เป็นต้น) เครือโรงพยาบาลธนบุรี เครือ BCH (กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลการุญเวช) เครือบางปะกอก-ปิยะเวช เครือรามคำแหง-วิภาราม เครือ PCL (พริ้นซิเพิล) เครือจุฬารัตน์ เครือนวมินทร์ และเครือสินแพทย์ และโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลบีแคร์ เป็นต้น
“ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการยกระดับการให้บริการผู้บริโภค ในการขอทราบราคายาและเลือกซื้อยาจากภายนอกโรงพยาบาลได้ ถือเป็น Quick Big Win ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน และหลังจากนี้กรมและ อย.จะเตรียมความพร้อมในการกำหนดคุณสมบัติและลงทะเบียนร้านขายยาที่มีกว่า 20,000 แห่ง โดยจะประชุมในวันที่ 10 ต.ค. 2568 และหลังจากหารือกันทุกด้านแล้ว จะเริ่มคิกออฟโครงการ “สุขกาย สบายกระเป๋า” ในวันที่ 28 ต.ค. 2568 และหลังจากนั้นทุกโรงพยาบาลและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึงต่อไป” นายวิทยากรกล่าว
สำหรับการแสดงรายละเอียดของโรงพยาบาล จะมีรายการยาและค่ายาอย่างชัดเจนในใบแจ้งค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาได้ และจะได้รับใบสั่งยาเพื่อไปเลือกซื้อยาจากร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล โดยทุกฝ่ายจะมีการร่วมมือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับบริการและการเลือกซื้อยาให้ทั่วถึง และในเฟสต่อไปจะขยายความร่วมมือไปยังคลินิกต่างๆ รวมทั้งเข้าไปดูแลเรื่องโครงสร้างราคาต้นทุนยาให้เหมาะสมและเป็นธรรมด้วย