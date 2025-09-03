สาธารณสุขยัน “ไม่ปิดวัดพระบาทน้ำพุ” แต่ยกระดับบริการสุขภาพ ด้านวัดเผยแบกภาระได้อีก 1 เดือน

ลพบุรี – สาธารณสุขจังหวัดลพบุรียืนยันยังไม่ปิดวัดพระบาทน้ำพุ แต่จะยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเอดส์ให้ได้มาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมปรับสภาพแวดล้อม-ระบบสุขอนามัย ขณะเดียวกันทางวัดยอมรับเหลืองบจำกัด ไม่พร้อมรับผู้ป่วยเพิ่ม
วันนี้ (3 ก.ย. )นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี รวม 58 ราย พร้อมให้คำแนะนำและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ หรือ “ตึกคนทำดีอวดผี”
นพ.ปิยะเดช ระบุว่า เบื้องต้นยังไม่มีการปิดวัด แต่จะดำเนินการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านที่พักผู้ป่วย ระบบสุขอนามัย ความสะอาดห้องน้ำ ส้วม แสงสว่าง รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อ โดยจะรอดูสถานการณ์อีก 1 เดือน หากวัดไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ อาจพิจารณาย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่อื่นต่อไป
ด้านพระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ภายในวัดยังต้องรับภาระหลายด้าน เงินที่จะต้องใช้จ่ายของวัดก็เหลือน้อย ไม่สามารถรับผู้ป่วยมาเพิ่มอีกได้อีก ผู้ป่วยที่มีอยู่ยังในปัจจุบันยังจะลำบากอยู่ ที่ผ่านมา ได้พูดคุยกับผู้ป่วยที่แข็งแรงว่า ให้หางานเสริมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของวัด พร้อมยืนยันจะหาทางสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยที่ยังพอทำงานได้