“สิริพงศ์” ชู “คนละครึ่ง” นโยบายเรือธงรัฐบาล 4 เดือน พร้อมเร่งแก้ปมชายแดน-ค่าไฟ รถไฟฟ้า 40 บาททำได้แน่หลัง กม.ตั๋วร่วมผ่าน

“สิริพงศ์” ชู “คนละครึ่ง” เป็นนโยบายเรือธงรัฐบาลภูมิใจไทย พร้อมผลักดันปัญหาชายแดน-ราคาพลังงาน-ค่าไฟ เป็นนโยบายเร่งด่วน ชี้ นโยบายรถไฟฟ้า 40 บาท ทำได้แน่ หลัง พ.ร.บ.ตั๋วร่วมผ่าน ย้ำ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้สิ้นเดือนนี้
วันที่ 16 ก.ย.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงความชัดเจนในเรื่องของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายชื่อคณะรัฐมนตรี รัฐบาลอนุทิน 1 ว่า ภายในสัปดาห์นี้
ส่วนนโยบายเร่งด่วนหลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายใดที่จะเร่งผลักดันบ้าง นายสิริพงศ์ บอกว่า พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเรือธง คือ โครงการคนละครึ่ง ซึ่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก แต่ก็มีเสียงตอบรับที่ดีเช่นกัน โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็มีการทำการบ้านอย่างหนัก เมื่อคืนประมาณเวลา 23.00 น.ยังมีการส่งข้อความว่ามีการประชุมแนวทางโครงการนี้อยู่ เรียกได้ว่าทำงานกันอย่างหนัก นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ไปพูดในที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงเรื่องการควบคุมราคาพลังงาน ที่มีแนวโน้มว่าไตรมาสแรกของปีหน้าค่าไฟฟ้าจะสามารถลดลงได้ พร้อมปรับลดค่าเชื้อเพลิง ที่กำลังดูแนวทางว่าจะสามารถปรับลดได้ขนาดไหน รวมถึงนโยบายชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นปัญหาที่พรรคภูมิใจไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนมีความเดือดร้อนมาก ซึ่งแนวทางที่นายกรัฐมนตรีให้ไปมีความชัดเจนว่าจะไม่เปิดด่านอย่างแน่นอน จนกว่าประเทศกัมพูชา จะทำให้สถานการณ์ชายแดน กลับมาเป็นปกติ พร้อมย้ำว่า ในระยะเวลาอันสั้นหากกัมพูชาไม่ดำเนินการ ที่จะทำให้ชายแดนกลับมาเป็นปกติก็จะไม่มีการเปิดด่าน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้แนวทางกับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาให้กับพ่อค้าแม่ค้าแนวชายแดน โดยการหาช่องทางการค้าใหม่ๆ ให้สามารถค้าขายเลี้ยงชีพได้ และยังให้นายเอกนิติ ดูแนวทางการเชิญชวนให้นักลงทุน ที่ไปลงทุน Thailand Plus One ให้ย้ายฐานการผลิตจากกัมพูชามาที่ประเทศไทย
ส่วนนโยบาย รถไฟฟ้า 40 บาท นายสิริพงศ์ อธิบายว่า เป็นแนวทางที่พรรคภูมิใจไทยมีแนวคิดว่า จะเริ่มตั้งแต่รถเมล์ไฟฟ้า 20 บาทก่อน ซึ่งเป็นการกำหนดเพดานราคา คล้ายกับเป็นตั๋วบุฟเฟ่ต์ ยกตัวอย่าง จากในราคาตามระยะทาง และกำหนดที่สูงสุด สมมติ ตัวเลขที่ 30 บาท
ก็จะไม่มีการจ่ายเพิ่มจากนี้อีก ซึ่งรถไฟฟ้าก็จะเป็นลักษณะแนวคิดคล้ายกัน ซึ่งในวันนี้พระราชบัญญัติตั๋วร่วม อยู่ในขั้นพิจารณาของวุฒิสภา หากวุฒิสภาส่งกลับแล้วไม่มีการแก้ไข และสภาสามารถเดินหน้าต่อได้ทันที พ.ร.บ.ตั๋วร่วมก็จะทำให้ก็จะทำให้ราคารถไฟฟ้าถูกลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพรบ.ตั๋วร่วมผ่านแล้ว คิดว่านโยบายรถไฟฟ้า 40 บาท ก็จะมีความเป็นไปได้
นายสิริพงศ์ กล่าวภายหลังว่าหลังจากที่มีการโปรดเกล้าฯ รายชื่อ ครม. ถึงร่างที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีความคืบหน้าถึงไหนแล้วนั้นว่า ตอนนี้กำลังปรับปรุง ซึ่งจะมีนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ที่ดูแลแต่ละกระทรวงนำมาหารือกัน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะต้องมาดูว่านโยบายที่เขียนมาเป็นอย่างไร ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะแถลงต่อรัฐสภา โดยยืนยันว่า เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนนี้