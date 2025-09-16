นายกอบชัย ซอโสตถิกุล มอบเงินบริจาค 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

นายไปรเทพ ซอโสตถิกุล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นตัวแทนนายกอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คนที่ 1 และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว นางศิริกุล โอภาสวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 พร้อมคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว