“ศุภจี”เข้า“พาณิชย์” ประกาศลุยภารกิจเร่งด่วน ดูแลเกษตร ค่าครองชีพ ดันส่งออก

“ศุภจี”เข้ากระทรวงพาณิชย์วันแรก ประกาศพร้อมลุยภารกิจเร่งด่วนในช่วง 4 เดือน เผย Quick Win มีแน่ เน้นบริหารจัดการสินค้าเกษตร ค่าครองชีพ การเจรจาการค้าและการค้าขายต่างประเทศ รอรายละเอียด หลังแถลงนโยบายรัฐบาล ส่วนปัญหาการค้าชายแดน ไม่ทิ้ง ค่าเงินบาท จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายออกมาเอื้อผู้ส่งออกมากที่สุด
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นวันแรก ว่า ในภาพรวมกระทรวงพาณิชย์จะมุ่งสร้างความสมดุลด้านการค้า ทั้งฝั่งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริโภคและผู้ผลิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมกองภายในกระทรวง ตลอดจนการประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนรายละเอียดเชิงนโยบายจะชี้แจงต่อสาธารณะภายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
สำหรับภารกิจเร่งด่วน จะดำเนินการตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจ ที่กำหนดให้มี “Quick Win” เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในระยะสั้น พร้อมวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว
“แม้กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจจำนวนมาก แต่ด้วยเวลาที่จำกัด จึงต้องจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน ผ่านการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม โดยในช่วง 4 เดือนข้างหน้า จะเร่งมาตรการสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามฤดูกาล เช่น ข้าว การดูแลค่าครองชีพ การผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในระดับ Joint Agreement หรือ Trade Mission ซึ่งมีประเทศเป้าหมายชัดเจนแล้ว แต่จะเปิดเผยรายละเอียดหลังการแถลงนโยบายรัฐบาล”นางศุภจีกล่าว
ส่วนประเด็นการค้าชายแดนด้านกัมพูชา จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการค้าข้ามแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่ชายแดน จึงต้องทำงานประสานกับพาณิชย์จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหามาตรการช่วยเหลืออย่างรอบด้าน
ประเด็นค่าเงินบาทแข็งค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก รัฐบาลกำลังหารือร่วมกันในทุกกระทรวงเศรษฐกิจ โดยกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้นโยบายออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม การทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ไม่หนักใจ แม้จะไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเหมือนในอดีต โดยตนยึดหลักไม่ได้ทำงานคนเดียวอยู่แล้ว เพราะเรามีความรู้น้อย เข้ามาที่กระทรวงที่มีคนที่มีความรู้เยอะมากกว่า เราก็มีหน้าที่ทำในสิ่งที่เรามี เอาสิ่งที่เรามีมาช่วยสอดประสาน เอามุมมองจากสิ่งที่ทางกระทรวงอาจจะไม่เคยมองมุมนี้ แต่ก็ต้องยึดทางท่านปลัดกระทรวง อธิบดีกรมต่าง ๆ เป็นคนช่วย