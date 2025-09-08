โปรไฟล์ไม่ธรรมดา "ศุภจี" ว่าที่ รมว.พาณิชย์ ซีอีโอคนนอกคนแรกของ "ดุสิตธานี" สร้างชื่อจาก IBM-ไทยคม

เปิดประวัติ "ศุภจี สุธรรมพันธุ์" ซีอีโอคนนอกคนแรกของดุสิตธานี หนึ่งในโผ รมว.พาณิชย์ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ผู้จัดการใหญ่ IBM อายุน้อยสุด พลิกฟื้นไทยคมให้มีกำไร
วันนี้ (8ก.ย.) หลังมีรายงานข่าวนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทยที่ ได้วางตัวทีมงานด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นโควตาคนนอก ซึ่งได้มีการเปิดตัวแล้วว่า รมว.พาณิชย์ จะเป็น “นางศุภจี สุธรรมพันธุ์” ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการบริหารของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ประวัติของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ชื่อเล่น แต๋ม เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 61 ปี มีบุตรทั้งหมด 2 คน
จบปริญญาโท: บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชีต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Northrop, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เช่น Director Certification Program, Advanced Audit Committee Program, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน และหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ IBM ประเทศไทยในวัย 38 ปี ซึ่งเป็นผู้หญิงและอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์องค์กร และเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้ตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่สำนักงานใหญ่ IBM ในสหรัฐอเมริกา
เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) และสามารถพลิกฟื้นบริษัทให้กลับมามีกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก หลังจากขาดทุนติดต่อกัน 5 ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้บริหารคนนอกตระกูลคนแรกขององค์กรที่มีอายุมากกว่า 70 ปี