ขยับอีกโผ ครม.ดึง 7 คนนอกเสริม "ศุภจี" คุมพาณิชย์ "บวรศักดิ์" มือกฎหมาย เช็คคุณสมบัติ 7-10 วัน สะดุดหลีกทางทันที

ยังไม่จบ! โผ ครม. "อนุทิน" ดึง 7 คนนอกเสริมทีม ทาบ “ศุภจี สุธรรมพันธ์” ซีอีโอดุสิตธานี นั่ง รมว.พาณิชย์ ส่วน “อ.บวรศักดิ์” นั่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย "ไผ่-สัมพันธ์" หลุดโผ กธ. ดัน “นเรศ-อามินทร์” เสียบ รอลุ้นตรวจคุณสมบัติ 7-10 วัน หากสะดุดต้องหลีกทางทันที
เมื่อวันที่ (8 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้า การจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน ว่า ล่าสุดในช่วงบ่ายได้รับการตอบรับจากนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีชื่อมานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมีรายงานว่า ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุยกันลงตัวแล้ว โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับนายบวรศักดิ์ด้วยตัวเอง
โดยครั้งนี้มีการใช้รัฐมนตรี “คนนอก” ถึง 7 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่จะเสนอชื่อเป็น รมว.พลังงาน และนายวรภัค ธันยาวงษ์ ที่จะเสนอชื่อเป็น รมช.คลัง ขณะที่ พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 จะได้รับการเสนอชื่อเป็น รมว.ยุติธรรม และล่าสุดมีการทาบทาม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT มาเป็น รมว.พาณิชย์ ทั้งหมดเพื่อเสริมการทำงานของ ครม. และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้คลี่คลาย
ส่วนโควตารัฐมนตรีคนนอก ขณะนี้ยังไม่สะเด็ดน้ำ เช่น กระทรวงกลาโหมที่มีชื่อของ พล.อ.สุพจน์ มาลายม และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เพราะแหล่งข่าวยืนยันว่ายังไม่สะเด็ดน้ำ และขณะนี้ยังมีชื่ออื่นส่งประกวดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ รัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ขณะนี้ยังเป็นชื่อรัฐมนตรีเก่าทั้งหมด เพิ่มขึ้นมาใหม่ 2 คน คือ นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรค และนายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 แต่ยังไม่ระบุว่าจะได้นั่งกระทรวงใด
ด้าน พรรคกล้าธรรม (กธ.) ยืนยันรายชื่อตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร นั่ง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นั่ง รมว.ศึกษาธิการ นายอัครา พรหมเผ่า นั่งรมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายองอาจ วงษ์ประยูร สส.สระบุรี นั่งรมช.ศึกษาธิการ
ล่าสุดมี การปรับเปลี่ยน 2 รมช. คือ จากเดิมมีชื่อนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส รมช.เกษตรและสหกรณ์
ได้เปลี่ยนมาเป็นน้องชาย คือ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เนื่องจากนายสัมพันธ์ ติดเงื่อนไขคุณสมบัติ เช่นเดียวกับมีชื่อของนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่ จะมานั่งตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ก่อนหน้านี้มีชื่อของนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรค เนื่องจากติดเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญ แต่ก็ถือเป็นโควตาภาคเหนือ
ส่วนพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 2 ตำแหน่ง และรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 2 ตำแหน่ง ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ นั่งรองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.สาธารณสุข นางตรีนุช เทียนทอง จะได้นั่ง รมว.แรงงาน นายวรโชติ สุคนธ์ขจร สส.เพชรบูรณ์ นั่งร มช.สาธารณสุข และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ นั่ง รมช.กลาโหม
ด้าน พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)จะได้ 3 เก้าอี้ คือ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธนกร วังบุญคงชนะ นั่ง รมว.อุตสาหกรรม และจ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ นั่ง รมช.อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ปรากฏชื่อของศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ที่เข้ามายื่นตรวจสอบประวัติด้วย แต่ยังไม่มีการระบุกระทรวง ส่วน น.ส.นิธิยา บุญญามณี บุตรสาวของนายนิพนธ์ บุญญามณี มีชื่อนั่งในตำแหน่ง รมช.พาณิชย์
ขณะเดียวกัน วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ให้กลุ่มพรรคการเมืองส่งรายชื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ ว่ามีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะใช้เวลา 7-10 วันในการตรวจสอบ
โดยมีรายงานว่าสำหรับรายชื่อบุคคลที่สุ่มเสี่ยง หากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพบว่า มีปัญหา ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้