กลุ่มดุสิตธานีจับมือ “ปอร์เช่ ไทยแลนด์” บริการรถลีมูซีนระดับไฮเอนด์ สำหรับลูกค้า

สำหรับบริการรถลีมูซีนด้วยรถปอร์เช่ รุ่น Panamera 4 E-Hybrid Executive จะให้บริการสำหรับแขกที่จองห้องพักแบบคลับรูม หรือห้องสวีท หรือข้อเสนอสุดพิเศษ 'Iconic Stay' ในช่วงเปิดตัว โปรโมชั่น ผ่านช่องทาง dusit.com เท่านั้น

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT เปิดเผยว่า กลุ่มดุสิตธานีโดยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ “ปอร์เช่ ไทยแลนด์” (Porsche Thailand) บริษัทยนตรกรรมหรูชื่อดังจากเยอรมนี ในการส่งมอบประสบการณ์พิเศษระดับลักซูรีให้กับลูกค้าของโรงแรม ด้วยการรังสรรค์บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ตอบโจทย์การเดินทาง ทั้งความสะดวกสบายและความหรูหราไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยการนำรถสปอร์ตสุดหรู “ปอร์เช่” มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรถลีมูซีน ภายใต้แนวคิด ‘Redefine the Art of the Journey’ ผ่านการกำหนดนิยามใหม่ของ ‘ศิลปะแห่งการเดินทาง’ ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกโดยมีโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นหมุดหมายสำหรับบริการลีมูซีนของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ จะประกอบด้วยรถปอร์เช่ รุ่น Panamera 4 E-Hybrid Executive จำนวน 5 คันที่เป็นไฮไลต์ และรถยนต์หรูที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบความสะดวกสบายและตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยความเอ็กซ์คลูซีฟของรถปอร์เช่ในรุ่นนี้นอกจากเครื่องยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพและเงียบสนิทตามแบบฉบับยนตรกรรมระดับเวิลด์คลาสและสไตล์ที่บ่งบอกถึงความแตกต่างเฉพาะตัวแล้ว ยังมีความพิเศษตรงพื้นที่วางขาของที่นั่งด้านหลังอันโอ่อ่ากว้างขวางมอบความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร อีกทั้งพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีที่ผสานความหรูหราได้อย่างครบครัน ระบบความบันเทิงที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ให้ทุกการเดินทางไม่พลาดการติดต่อ รองรับการเดินทางระยะสั้น ทั้งในกรุงเทพฯ และการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางอื่นในประเทศไทยได้ตามต้องการขณะที่พนักงานขับรถประจำการในแต่ละคัน ได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีในมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสจากปอร์เช่ภายในศูนย์ฝึกปทุมธานี โดยยึดถือความปลอดภัย และความเที่ยงตรงเป็นที่ตั้ง ซึ่งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะสวมยูนิฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อแสดงถึงความสง่างามโก้หรูของทั้งโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และปอร์เช่ เป็นสำคัญ“กลุ่มดุสิตธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการผนึกความร่วมมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ “ปอร์เช่ ไทยแลนด์” ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับการให้บริการของโรงแรมในประเทศไทย และเป็นบทพิสูจน์ความใส่ใจในการมอบประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร และอยู่เหนือความคาดหมายของแขกผู้มาเยือนโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่กำลังจะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 27 กันยายน 2567 ซึ่งที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการให้บริการในทุกๆ รายละเอียดโดยความร่วมมือกับปอร์เช่ในการให้บริการลีมูซีน ด้วยรถปอร์เช่ รุ่น Panamera 4 E-Hybrid Executive ไม่ได้เป็นเพียงแค่บริการสำหรับการเดินทางเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการบริการที่เหนือระดับและนวัตกรรมอันทันสมัย ซึ่งเป็นนิยามการตีความ ‘ดุสิตธานี กรุงเทพ’ ภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ และเราเชื่อว่า บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การยกระดับการเดินทางของผู้มาเยือนเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงมาตรฐานใหม่ของการบริการรถลีมูซีนระดับลักซูรีในกรุงเทพมหานคร ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับการเดินทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี กล่าว