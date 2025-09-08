รัฐมนตรี“ยี้” ดับอนาคต“อนุทิน”!?

เมืองไทย 360 องศา
หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ทำให้กระบวนการฟอร์มคณะรัฐมนตรีที่เรียกว่า “อนุทิน 1” เริ่มเดินหน้าอย่างเป็นทางการทันที และที่ผ่านมา นายอนุทิน ได้เปิดเผยแล้วว่า เสร็จสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาม
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยกว่าที่คิด ซึ่งมีการเตรียมทุกอย่างทุกขั้นตอน ไม่มีการเสียเวลาใดๆ และหลายอย่างเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้
หลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน แถลงภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนเต็มกำลัง
โดยย้ำว่า รัฐบาลภายใต้การนำของตนจะเร่งแก้ไขปัญหาหลักที่กระทบต่อประชาชน ได้แก่ เศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพ พลังงาน ขนส่ง แก้หนี้สินเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย รวมถึงสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น ความมั่นคง แก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย–กัมพูชา โดยหลักการสันติภาพ ยืนยันไทยไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว และจะเร่งชดเชยผู้ประสบภัยโดยเร็ว ภัยธรรมชาติ พัฒนาระบบเตือนภัย ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ภัยสังคม เดินหน้าปราบปรามยาเสพติด ค้ามนุษย์ การพนัน และแก๊งสแกมเมอร์
นายอนุทิน ย้ำว่า รัฐบาลจะทำงานบนหลักกฎหมาย ไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เน้นใช้หลักกฎหมายไม่ใช้ กฎหมู่ ไม่มีการกลั่นแกล้ง และพร้อมเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ นายอนุทิน ยังยืนยันว่า ตามข้อตกลงรัฐบาลจะเดินหน้ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และเตรียม ยุบสภาภายใน 4 เดือน เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินอนาคตประเทศ และและในเวลาจากนี้ไปจะเร่งเดินหน้าทำงานแบบไม่มีวันหยุด
สำหรับโผ ครม.ล่าสุด ที่มีรายงานเมื่อบ่ายวันที่ 6 กันยายน พรรคภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีส่วนใหญ่ประมาณ 12 ที่นั่ง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นั่งนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีชื่อ นายทรงศักดิ์ ทองศรี และนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ส่วน นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนกระทรวงที่ต้องจับตาอย่าง กระทรวงคมนาคม มีชื่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งเจ้ากระทรวง ด้านนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำหรับ โควตาคนนอก 1.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 3.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ 4.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังเป็นโควตาคนนอก ซึ่ง มีกระแสข่าวว่าเป็นตำรวจ
ในส่วนของพรรคกล้าธรรม 7 เก้าอี้ มีการเสนอ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ตำแหน่งนี้ก็มีความต้องการจากพรรคพลังประชารัฐ ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นนายอัครา พรหมเผ่า ขณะที่นายไผ่ ลิกค์ จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ
ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ 4 เก้าอี้ ซึ่งตอนนี้มีรายชื่อปรากฏคือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอีกหนึ่งเก้าอี้ ที่เสนอขอ คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ได้นั่งเองแต่จะส่ง พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เข้ามาดำรงตำแหน่ง ส่วนอีก 2 ตำแหน่ง มีรายชื่อแล้วเป็น นางตรีนุช เทียนทอง กับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะนั่งกระทรวงใด อาจจะเป็นกระทรวงแรงงาน
สำหรับกลุ่ม นายสุชาติ ชมกลิ่น ชัดเจนแล้วว่า ได้ 3 เก้าอี้โดยเจ้าตัวได้นั่งรองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คนสนิท นายสุชาติ ได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีชื่อของ นายธนกร วังบุญคงชนะ จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ กลุ่มของนายศักดา วิเชียรศิลป์ ได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการ 1 และรัฐมนตรีช่วยว่าการ 1 ซึ่งมีชื่อของนายนริศ ขำนุรักษ์
ส่วนกลุ่มของ นายนิพนธ์ บุญญามณี จะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 1 ตำแหน่ง
นั่นคือรายชื่อคณะรัฐมนตรีตามโผคร่าวๆ แม้ว่าจะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ และยังไม่ครบทั้ง 36 คน แต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้มากนัก อย่างไรก็ดี สิ่งที่ชาวบ้านกำลังติดตามกันก็คือ รายชื่อรัฐมนตรีที่จะออกมาจะ “ยี้” มากขนาดไหน แม้ว่าที่ผ่านมามีการเปิดรายชื่อรัฐมนตรีที่เป็น “คนนอก” จำนวน 3 คน ล้วนถือว่ามี “ภาพลักษณ์” ใช้ได้ แต่ก็ต้องพิสูจน์กันด้วยผลงานในเวลาจำกัด
อย่างไรก็ดี ก็มีอีกบางรายชื่อที่ถูกสังคมจับตาว่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ หรือจะนั่งเก้าอี้สำคัญหรือไม่ หลายคนกำลังตั้งความหวังว่า คณะรัฐมนตรีชุด “อนุทิน 1” จะมีน้ำดีมาไล่น้ำเสียได้มากแค่ไหน แม้ว่าจะสามารถยอมรับว่าการเมืองไทยก็คงต้องเป็นแบบนี้ในลักษณะ “ต่างตอบแทน” ไปอีกนาน แต่ในท่ามวิกฤตรอบด้านแบบนี้ อย่างน้อยประชาชนต้องมี “ความหวัง” กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ อย่าทำให้ “หมดศรัทธา” ตั้งแต่ต้น เพราะหากเกิดขึ้นแล้ว จะแก้ไขความรู้สึกและภาพลักษณ์ลำบาก
ขณะเดียวกันสำหรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดมากมาย อีกทั้งด้วยประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนาน ก็น่าจะรู้ดีว่า ตัวเองมีเป้าหมายทางการเมืองในอนาคตอย่างไร และภารกิจเฉพาะกิจตอนนี้ต้องทำอะไรบ้าง และภายใต้ระยะเวลาจำกัด สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ศรัทธา” หากไม่มีสิ่งนี้ก็ถือว่าจบอนาคตแน่นอน เหมือนกับรายชื่อคณะรัฐมนตรีหาก “ไม่มียี้” หรือ “ยี้น้อย” มันถึงจะฝ่าฟันไปได้ แต่หากออกมาเป็นตรงกัน หรือ “ยี้ตั้งแต่เริ่ม” มันก็ย่อมหมดอนาคต แน่นอน !!