สะพัดโผ ครม. “อนุทิน 1” ภท. 12 เก้าอี้ 5 โควตาคนนอก “เศรษฐพุฒิ” ขุนคลัง กธ.ไม่เบาได้ 8 รมต.

จัดโผ ครม. “อนุทิน 1” เริ่มแล้ว ภท. 12 เก้าอี้ แบ่งโควตา คนนอก 5 มีชื่อ “เศรษฐพุฒิ” อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติ นั่งรมว.คลัง กล้าธรรมไม่น้อยหน้าฟาดไป 8 รมต. “พปชร.- สุชาติ” ได้ 4 เท่ากัน งูเห่า พท. 2 เก้าอี้ “นิพนธ์” แจม 1
วันนี้ (5 ก.ย.) หลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ความเคลื่อนไหวการจัดตั้ง “ครม.อนุทิน 1” ก็ขยับทันที โดยมีการจัดสรรโควตาตามจำนวนเสียงที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ร่วมกัน 146 เสียง ประกอบด้วย
พรรคภูมิใจไทย 12 เก้าอี้ เนื่องจากมีคนนอก 5 เก้าอี้ พรรคกล้าธรรม 8 เก้าอี้ แบ่งเป็น 4 รัฐมนตรีว่าการ และ 4 รัฐมนตรีช่วยว่าการ พรรคพลังประชารัฐ 4 เก้าอี้ กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น 4 เก้าอี้ กลุ่มนายศักดา วิเชียรศิลป์ สส.เพื่อไทย 2 เก้าอี้ กลุ่มนายนิพนธ์ บุญญามณี 1 เก้าอี้
สำหรับพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะนั่งควบ รมว.มหาดไทย
ส่วน รมช.มหาดไทย มีชื่อ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ส่วน นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ครั้งนี้จะได้รับโอกาสเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง นั่ง รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางศุภมาส อิศรภักดี โผครั้งนี้ ถูกโยกไปนั่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนกระทรวงที่ต้องจับตาอย่าง กระทรวงคมนาคม มีชื่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งเจ้ากระทรวง ด้าน นายภราดร ปริศนานันทกุล ก็มีชื่อเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง นั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สำหรับ โควตาคนนอก 5 เก้าอี้ เริ่มมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งแล้ว อาทิ รมว.คลัง มีชื่อ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติ, รมว.พลังงาน มีชื่อ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์, รมว.การต่างประเทศ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ส่วน กระทรวงพาณิชย์ มีกระแสข่าวว่ายังเป็น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และกระทรวงยุติธรรม ยังรอการทาบทาม
ขณะที่ พรรคกล้าธรรมได้ 8 เก้าอี้ มีการเสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น รมว.กลาโหม แต่ตำแหน่งนี้ก็มีความต้องการจากพรรคพลังประชารัฐด้วย, รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็น นายอรรถกร ศิริลัทธยากร, รมว.ศึกษาธิการ เป็นนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์, รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น นายอัครา พรหมเผ่า ขณะที่รัฐมนตรีช่วย ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด แต่มีชื่อ นายองอาจ วงษ์ประยูร สส.สระบุรี และ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เข้ามาชิง
ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ 4 เก้าอี้ ซึ่งตอนนี้มีรายชื่อปรากฏ คือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข และอีกหนึ่งเก้าอี้ ที่เสนอขอ คือ รมว.กลาโหม โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ได้นั่งเอง แต่จะส่ง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เข้ามาดำรงตำแหน่ง ส่วนอีก 2 ตำแหน่ง มีรายชื่อแล้วเป็น นางตรีนุช เทียนทอง กับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะนั่งกระทรวงใด
สำหรับกลุ่ม นายสุชาติ ชมกลิ่น ชัดเจนแล้วว่า เจ้าตัวได้นั่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอีก 1 กระทรวงที่ได้โควตา คือ รมว.อุตสาหกรรม มีชื่อ จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คนสนิท นายสุชาติ นั่งรัฐมนตรีว่าการ อย่างไรก็ตาม จะมีการพูดคุย เรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี อีกครั้ง ในค่ำคืนนี้