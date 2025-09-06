"นิพนธ์" โยน "อนุทิน" ตัดสินใจมอบโควตา รมต.ยัน 3 สส.ปชป.มีเอกสิทธิโหวตนายกฯ ขนคนซบเพิ่มหรือไม่เป็นเรื่องอนาคต

"นิพนธ์" อุบโควตานั่ง รมต. โยน "อนุทิน" ตัดสินใจ ยัน 3 สส.ปชป.มีเอกสิทธิโหวตหนุนตามรัฐธรรมนูญ มองเป็นเรื่องอนาคต ขนคนซบเพิ่ม
วันนี้ (6 ก.ย.68) ที่พรรคภูมิใจไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเข้ามาพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี ถึงการจัดตำแหน่งคณะรัฐมนตรี ว่า วันนี้ตนมาพบกับนายกรัฐมนตรี และพูดคุยกันเรื่องทั่วไป
เมื่อถามว่าสมาชิกในกลุ่มของตนจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีจำนวนกี่ตำแหน่ง นายนิพนธ์กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบ ก็ขอให้ผ่านพ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีก่อน
ส่วนได้มีการหารือกันในเบื้องต้นแล้วหรือไม่ นายนิพนธ์กล่าวว่า ตามข่าวเป็นแบบนั้น ส่วนเรื่องจำนวนเก้าอี้รัฐมนตรีก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรี
เมื่อถามอีกว่าจะไม่เป็นปัญหากับพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่นายนิพนธ์กล่าวว่า สส.ทั้ง 3 คน ได้มีคำแถลงชัดเจนแล้ว ว่ามีเหตุผลอย่างไร ในการจะมาสนับสนุนนายอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก่อนที่จะลงมติในสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้ว ถึงเหตุผลทั้ง 4 ข้อตามที่ได้แถลงไว้
เมื่อถามว่าการร่วมรัฐบาลจะ เพียงแค่สส.ที่อยู่ภายในกลุ่มจะไม่มีมาเพิ่มเติมแล้วใช่หรือไม่ นายนิพนธ์กล่าวว่า ส่วนอื่นตนไม่มั่นใจว่าจะมีใครบ้างแต่ สส.ทั้ง 3 คนได้พูดจากันชัดเจน ตามที่ได้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชน ถึงเหตุผลที่ลงมติ
ส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะมีบทลงโทษอะไรหรือไม่นายนิพนธ์กล่าวว่า สส.ทั้ง 3 คนยืนยันว่า เรื่องการลงคะแนน เป็นเอกสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ โดยหลักรัฐธรรมนูญย่อมอยู่เหนือข้อบังคับพรรคอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสดึง สส.ของพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลอีกหรือไม่นายนิพนธ์กล่าวว่า เรื่องนี้ตอนคิดว่าเป็นเรื่องในอนาคตที่ตนพูดไม่ได้
ส่วนมีความกังวลถึงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นายนิพนธ์กล่าวว่า ตนคิดว่าในพรรคต้องพูดคุยกัน ซึ่งหลายฝ่ายก็ทราบอยู่แล้วว่าในพรรคประชาธิปัตย์ มีปัญหาอะไร
เมื่อถามถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของตนเป็นคนนอกหรือคนในนายนิพนธ์กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยเรื่องชื่อ ต้องรอให้เป็นไปตามขั้นตอน