"อนุทิน" ลั่นเร่งแก้ปากท้อง-ชายแดน-ยาเสพติด ย้ำ 4 เดือนยุบสภา ชี้ไม่ได้เป็นนายกฯ ด้วยบุญคุณใครนอกจาก ปชช.

"นายกฯอนุทิน" ขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุน เร่งแก้ปากท้อง-ชายแดน-ยาเสพติด พร้อมคืนอำนาจ ปชช.ใน 4 เดือน ลั่นไม่ได้เป็นนายกฯ ด้วยบุญคุณใคร นอกจากพี่น้องประชาชนชาวไทย
วันนี้ (7ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนเต็มกำลัง
นายอนุทิน ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฝ่าย โดยเฉพาะพรรคประชาชน ที่เสียสละและสนับสนุนให้ตนเข้ามาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า แม้หลังจากนั้นจะกลับไปทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบตามเจตนารมณ์เดิมก็ตาม พร้อมทั้งขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลอื่น ๆ เช่น พรรคกล้าธรรม พรรคประชาธิปไตยใหม่ และพรรคอื่น ๆ ที่ให้ความไว้วางใจจนทำให้รัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้นได้
นายอนุทิน ระบุว่า รัฐบาลภายใต้การนำของตนจะเร่งแก้ไขปัญหาหลักที่กระทบต่อประชาชน ได้แก่ เศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพ พลังงาน ขนส่ง แก้หนี้สินเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย รวมถึงสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น ความมั่นคง แก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย–กัมพูชาโดยหลักการสันติภาพ ยืนยันไทยไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว และจะเร่งชดเชยผู้ประสบภัยโดยเร็ว ภัยธรรมชาติ พัฒนาระบบเตือนภัย ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ภัยสังคม เดินหน้าปราบปรามยาเสพติด ค้ามนุษย์ การพนัน และแก๊งสแกมเมอร์
นายอนุทิน ย้ำว่า รัฐบาลจะทำงานบนหลักกฎหมาย ไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เน้นใช้หลักกฎหมายไม่ใช้ กฎหมู่ ไม่มีการกลั่นแกล้ง และพร้อมเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่า ตามข้อตกลงรัฐบาลจะเดินหน้ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และเตรียม ยุบสภาภายใน 4 เดือน เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินอนาคตประเทศ และและในเวลาจากนี้ไปจะเร่งเดินหน้าทำงานแบบไม่มีวันหยุด
"ผมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้มา ด้วย บุญคุณของใคร ยกเว้นบุญคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยผ่านผู้แทนราษฎรทุกท่าน เพราะฉะนั้นผมมีผู้ที่ผมจะต้องตอบแทนพระคุณอยู่เพียงกลุ่มเดียวก็คือ พี่น้องชาวไทยซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของผมอยู่แล้ว"