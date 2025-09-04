"สุรทิน" ยันแจ้งจับ "ภูมิธรรม" เพื่อปกป้องสถาบัน ปัดมีใบสั่ง ชี้ทูลเกล้าฯ ยุบสภาทั้งที่ไม่มีอำนาจ ทำระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

“สุรทิน” ยันแจ้งความเอาผิด “ภูมิธรรม” ตามมาตรา 112 ฐานทูลเกล้าฯ ยุบสภา ทั้งที่กฤษฎีกาเคยทักท้วง ย้ำเป็นการปกป้องสถาบันฯ ไม่ใช่เกมการเมือง ปัดมีใบสั่ง
วันที่ 4 ก.ย. นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเดินทางเข้าพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
นายสุรทินระบุว่า ตนในฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดีต่อสถาบันฯ เห็นว่าสิ่งที่นายภูมิธรรมกระทำคือการกราบบังคมทูลยุบสภา ทั้งที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย อาจถือว่าระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท และเป็นการทำเกินขอบเขต จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อปกป้องสถาบันฯ พร้อมยืนยันว่า “สิ่งที่คิดมีแค่นั้น ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ เทิดทูนสถาบันฯ ไว้เหนือหัวเหนือเกล้าอยู่แล้ว”
สำหรับคำถามว่ากังวลหรือไม่ หากกรณีนี้จะทำให้พรรคประชาชน (ปชน.) ไม่ยกมือโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี นายสุรทินตอบว่าไม่ได้กังวล พรรคประชาธิปไตยใหม่พร้อมทุกอย่าง การตัดสินใจเป็นเรื่องของพรรคร่วมและตัวนายกฯ เอง ตนไม่ได้หารือกับใครก่อนตัดสินใจไปแจ้งความ
“การไปแจ้งความ ม.112 ไม่ได้มีประเด็นอื่น นอกจากความจงรักภักดี ใครจะมองอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา ตำรวจก็มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ทำหน้าที่ไปตามกระบวนการ” นายสุรทินกล่าว พร้อมย้ำว่ากรณีข่าวลือว่ามีใบสั่งนั้นไม่จริง โดยย้อนถามกลับว่า “ใครจะมาสั่ง สหายใหญ่ มีแต่คอมมิวนิสต์ด้วยกัน ใครบังอาจมาสั่ง”
ส่วนประเด็นการตีกลับร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภา นายสุรทินเห็นว่า การยื่นทูลเกล้าฯ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะสำนักงานกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นแล้วว่า ไม่สามารถยื่นยุบสภาได้ และควรยึดตามข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นหลัก