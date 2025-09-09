“อนุทิน” ยัน “ศุภจี” ยังมีชื่อเป็น รมว.พาณิชย์ นัดเปิดตัวพรุ่งนี้

“อนุทิน” ยัน “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” ซีอีโอ "ดุสิตธานี" ยังมีชื่อเป็นว่าที่ รมว.พาณิชย์ เตรียมเปิดตัววันพรุ่งนี้
ช่วงเย็นวันนี้(9 ก.ย.) จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ชื่อหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นล่าสุด นายอนุทินยืนยันว่า นางศุภจียังคงมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในโควตาคนนอก โดยจะมีการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้(10 ก.ย.)
ทั้งนี้ นางศุภจีเคยเปิดเผยต่อสื่อมวลชนยอมรับว่า ได้รับการทาบทามจากนายอนุทินจริง โดยนายอนุทินได้โทรศัพท์มาหาเพื่อให้ไปช่วยกันทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และก็ได้ตัดสินใจรับตำแหน่ง เพราะเห็นว่าในช่วงนี้ประเทศต้องมีคนทำงาน ปล่อยให้เป็นสูญญากาศไม่ได้ แม้จะเป็นการรับตำแหน่งในช่วงสั้นๆ แต่มีความหมายมาก