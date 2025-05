“ประชุม ตันติประเสริฐสุข” นั่งนายก TICA

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ประชุม ตันติประเสริฐสุข” ผู้บริหารดุสิตธานี ขึ้นแท่นนายก TICA คนใหม่ เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่เวทีระดับโลกกลุ่มดุสิตธานีประกาศ “ประชุม ตันติประเสริฐสุข” รองประธานฝ่ายปฏิบัติการประจำภาคกลางและภาคใต้ ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (Thailand Incentive and Convention Association - TICA) วาระปี 2568–2569 โดยถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาทผู้นำของกลุ่มดุสิตธานีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยTICA เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นในปี 2527 มีบทบาทส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ครอบคลุมการประชุม สัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ ในระดับนานาชาตินางสาวประชุมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานของ TICA มายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งในฐานะกรรมการและรองนายกสมาคมฯ และเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม MICE ของไทย การได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มดุสิตธานีในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทย ผ่านผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณภาพ“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่นี้” นางสาวประชุมกล่าว “ในฐานะตัวแทนของแบรนด์ไทย ดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอศักยภาพของประเทศสู่สายตาชาวโลก และในบทบาทใหม่นี้ ดิฉันพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทาง MICE ระดับโลกอย่างแท้จริง โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ในใจผู้จัดงานทั่วโลก”สำหรับแผนการดำเนินงานภายใต้การนำของนายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติคนใหม่ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง MICE ระดับโลก โดยนำแนวคิด “Dusit Graciousness” ซึ่งเป็นแก่นวัฒนธรรมองค์กรของดุสิตธานี ที่ประกอบด้วย การบริการด้วยไมตรีจิต ความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การส่งเสริมสุขภาวะ และความยั่งยืน มาปรับใช้เป็นแนวทางในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของสมาคมอย่างเป็นรูปธรรม“เป้าหมายของดิฉันสำหรับ TICA ไม่แตกต่างจากเป้าหมายที่มีต่อดุสิตธานี นั่นคือ เราจะไม่แค่ตามให้ทันคู่แข่ง แต่เราจะต้องเป็นผู้นำ” นางสาวประชุม กล่าวย้ำนางสาวประชุมเข้ารับตำแหน่งต่อจาก นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา ที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานถึง 16 ปี โดยตั้งเป้าจะสานต่อเจตนารมณ์ของผู้นำรุ่นก่อน ในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสร้างพื้นที่ให้ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อให้มีความก้าวไกลในเวทีโลกการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม TICA ของนางสาวประชุมในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงบทบาทของผู้บริหารกลุ่มดุสิตธานีที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเวทีอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นนายชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมโรงแรมไทย (THA) และเป็นประธานมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ซึ่งดำเนินการภายใต้ THA และยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมโรงแรมและภัตตาคารอาเซียน และเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้บริหารในที่พักที่โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง ซึ่งนายชนินทธ์ยังคงสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องในขณะที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับการประชุมการลงทุนโรงแรมระหว่างประเทศ (IHIF) เอเชีย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับภูมิภาคสำหรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรม โดยนางศุภจีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยกำหนดอนาคตของธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ กลุ่มดุสิตธานียังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในสายอาชีพบริการ ผ่านสถาบันในเครือ เช่น วิทยาลัยดุสิตธานี, โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เดอะ ฟู้ด สคูล โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี ยังมีโอกาสได้แสดงฝีมือในระดับนานาชาติ อาทิ การแข่งขัน WorldSkills Lyon 2024, Hotelex China Young Chefs 2025 และ Startup Thailand League ล่าสุด วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้จัดสัมมนาร่วมกับ Travel and Tourism Research Association - TTRA ในหัวข้อ “Sustainable Transformations in Asia Pacific” เพื่อตอกย้ำจุดยืนของดุสิตธานีในฐานะผู้นำความคิดด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “กลุ่มดุสิตธานีให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาวิชาชีพ เราเดินหน้าสร้างนวัตกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมการบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก เราสนับสนุนให้บุคลากรของเรามีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ทั้งในและนอกองค์กร และเรามั่นใจว่า นางสาวประชุมในฐานะนายกสมาคม TICA คนใหม่ จะสานต่อคุณค่า พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทาง MICE ชั้นนำระดับโลกอย่างแท้จริง”