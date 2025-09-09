นายกฯ ส่งชื่อ ครม.เช็คประวัติครบแล้ว เลือก "บวรศักดิ์" จ่อยกร่าง รธน. คุย "บิ๊กเล็ก" ถกจีบีซีแก้ชายแดนทุกมิติ

"อนุทิน" ส่งชื่อ ครม.ตรวจประวัติครบแล้ว แจงเลือก "บวรศักดิ์" นั่งรองนายกฯฝ่ายกม.เตรียมยกร่าง รธน. ไม่กัดดัน มีเวลาทำงาน 4 ด. บอกถนัดอยู่แล้ว แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง เผยคุย "บิ๊กเล็ก" เตรียมข้อมูลถกจีบีซี พรุ่งนี้พร้อมทลายหลายข้อจำกัด ย้ำจุดยืนแก้ปัญหาชายแดนทุกมิติ
วันนี้ (9ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าได้ส่งรายชื่อ บุคคลที่จะเสนอเป็นรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติทุกครบทุกคนแล้ว โดยยังไม่ได้ระบุตำแหน่ง ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ส่งไปแล้ว พร้อมหัวเราะ และบอกว่า “ส่งเกินด้วย” ซึ่งคุณสมบัติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็ต้อง เป็นคนยุติธรรม พร้อมยอมรับว่าได้ทาบทามพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ และได้เชิญมาพูดคุยที่พรรคภูมิใจไทย ว่าท่านมีแนวทางดำเนินการอย่างไร เพราะวันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปประชุม จีบีซี ที่กาะกง
ส่วนเหตุผลที่เลือกพลเอกณัฐพล นายอนุทินกล่าวว่าเพราะต้องการให้งานของกระทรวงกลาโหม สืบเนื่องต่อไป ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่ามีคำพังเพยอยู่ เรามองเรื่องประเทศชาติเป็นสำคัญ แต่เราอาจจะมีแนวทางใหม่ให้ท่าน เพราะที่ผ่านมาเห็นท่านบ่นๆว่ามีข้อจำกัด หลายเรื่อง จึงต้องทลายข้อจำกัดก่อน จะได้ทำงานสะดวก และสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนพลเอกณัฐพลนำไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการประชุม วันพรุ่งนี้ คือ ต้องหาทุกวิถีทาง ให้คนไทย หรือแม้กระทั่งคนกัมพูชา สามารถทำมาหากินค้าขาย ทำให้เศรษฐกิจของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ กลับมาเป็นเหมือนเดิม ส่วนการทหารก็ว่ากันไป
เมื่อถามว่า เมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วจะยกหูหานายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยตัวเองหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า จะดำเนินการทุกช่องทาง ทางการทหารก็จะไม่มีลดราวาศอก เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ เรื่องนี้ชัดเจน ส่วนเรื่องการทูตการเจรจา เพื่อหาข้อยุติให้ได้ เราก็ใช้กระทรวงการต่างประเทศ ทหารก็ทำหน้าที่ไป กระทรวงการต่างประเทศก็ทำหน้าที่ไป ใช้องคาพยพทุกด้านที่จะทำให้ความสัมพันธ์2ประเทศ สู่จุดที่เป็นปกติ เหมือนก่อนที่จะมีปัญหาความขัดแย้ง
เมื่อถามถึงเรื่องคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีหากใครไม่ผ่านจะต้องหลีกทางเลยหรือไม่นายอนุทิน หัวเราะก่อนที่จะบอกว่า ไม่ผ่าน ก็แต่งตั้งไม่ได้ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
ส่วนที่มีการจับตา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นพิเศษ นายอนุทินกล่าวว่าอย่าเพิ่งระบุว่าเป็นคนใด เราระบุชื่อไม่ได้ ต้องตรวจสอบก่อน ชื่อตนเองก็ต้องถูกส่งไปตรวจสอบเหมือนกัน
เมื่อถามว่าอายุไขรัฐบาล มีเพียง 4 เดือน จะยึดหลัก อะไร ในการเลือกคนที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี นายอนุทินกล่าวว่า ทำได้เร็วทำได้เลย ถึงต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์ และจะสังเกตได้ว่าตนไม่ได้เชิญคนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพ เข้ามาหลายตำแหน่ง แต่ต้องผสมทางการเมืองด้วย เพราะ การเกิดขึ้นของรัฐบาลนี้ก็เกิดจากพรรคการเมือง เพราะเราชัดเจนว่าเข้ามา4เดือนยุบสภา เพราะฉะนั้นต้องตอบโจทย์ทางการเมืองด้วยเช่นกัน พยายามหาคนที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านให้มากที่สุด โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ
เมื่อถามว่าตอนนี้คนชมครม. เศรษฐกิจ นายอนุทินย้อนถามว่า แล้วชมคนตั้งด้วยหรือไม่ ก่อนจะยอมรับว่าได้มีการทาบทาม นางศุภจี สุธรรมพันธ์ นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ เนื่องจากเข้ามาในช่วงสุดท้าย เพิ่งส่งรายชื่อไปต้องรอการตรวจสอบ
เมื่อถาม ว่ามีมือกฎหมายจำนวนมากเหตุใดจึงเลือกนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้ามาเป็น รองนายกรัฐมนตรีดูด้านกฎหมาย นายอนุทิน กล่าวว่า สมัยตนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรก นายบวรศักดิ์เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้โทรมาแจ้ง ตนเองว่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ก็เคารพนับถือท่านมาตั้งแต่ตอนนั้น และจะให้มาทำเรื่องรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งนายบวรศักดิ์มีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญ และที่ตนต้องย้ายทะเบียนบ้านไปจังหวัดบุรีรัมย์ หลังกำหนดในรัฐธรรมนูญว่าสส.บัญชีรายชื่อจะต้องอยู่ใน พื้นที่ด้วย แต่ก็ได้มีการเตรียมพร้อมๆไว้ และที่มีหลายคนบอกว่าตนย้ายไปบุรีรัมย์เพราะเกี่ยวข้องกับเขากระโดงไม่ใช่เลย แต่ย้ายไปเพราะเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ แม้จะไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับนั้นก็ตาม แต่เราก็ต้องเผื่อไว้ก่อน จึงไม่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับเขากระโดง
เมื่อถามว่าการมีอายุเพียง 4 เดือนรู้สึกกดดันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีอะไรกดดัน แต่กดดันตัวเองมากกว่า การทำงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบคือ แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ซึ่งเป็นความถนัดของตนอยู่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้ทำหลายอย่าง และได้ประสานทุกกระทรวงร่วมกัน
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนายอนุทินระบุว่าจะให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นั่งรองนายกฯควบกระทรวงการคลัง เพราะการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องไปพูดคุยในเวทีโลก การสวมบทบาทรองนายกรัฐมนตรี เพิ่มโอกาสมากกว่าเป็นรัฐมนตรีปกติ แล้วการจะได้รับความน่าเชื่อถือจากนานาชาติจะเพิ่มมาอีก ระดับหนึ่ง
เมื่อถามว่าจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อใด นายอนุทิน กล่าวว่า ทันทีที่ตรวจสอบประวัติเสร็จสิ้น ตอนนี้ก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อ