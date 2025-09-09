โผ ครม.ใกล้นิ่ง “บิ๊กเล็ก” ขึ้นว่าการกลาโหม “บิ๊กณัฐ” น้องรัก “ลุงป้อม” นั่ง รมช.- งูเห่าเพื่อไทยได้ 2 เก้าอี้ - กลุ่ม “นิพนธ์” ได้ 1 ตำแหน่ง

โผ ครม.อนุทิน ใกล้ลงตัว “บิ๊กเล็ก” ขึ้นว่าการกลาโหม “บิ๊กณัฐ” น้องรัก “ลุงป้อม” นั่ง รมช.- งูเห่าเพื่อไทยได้ 2 เก้าอี้ กลุ่ม “นิพนธ์” ได้ 1 ตำแหน่ง กล้าธรรมนิ่งแล้ว ส่วนโควตาคนนอก 7 ตำแหน่ง ตามโผเดิม “บวรศักดิ์” รองนายกฯ “เอกนิติ” นั่งขุนคลัง “สีหศักดิ์” คุม กต. “ศุภจี” ว่าการพาณิชย์
ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ของรัฐบาลภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โผ ครม.ชุดใหม่ มีดังนี้
พรรคภูมิใจไทย ได้โควตา 16 ตำแหน่ง
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ควบ รมว.มหาดไทย
2. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
3. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม
4. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.คมนาคม
5. นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
7. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม
8. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9. นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โควตาคนนอก 7 ตำแหน่ง จากแวดวงต่างๆ ที่ไม่ใช่นักการเมือง ซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว ได้แก่
10. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็น รมว.คลัง
11. นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย เคยเป็นประธานที่ปรึกษา นายพิชัย ชุณหวชิร อดีต รมว.คลัง ในรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร เป็น รมช.คลัง
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็น รมว.พลังงาน
13. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็น รมว.การต่างประเทศ
14. รมว.ยุติธรรม เป็นโควตาคนนอก ล่าสุด ปรากฏชื่อ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล อดีตรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค 3
15. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะมารับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย
16. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จะเข้ามารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์
พรรคกล้าธรรม ได้โควตา 7 ตำแหน่ง
17. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.เกษตรและสหกรณ์
18. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์
19. นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์
20. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
21. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รมว.ศึกษาธิการ
22. นายองอาจ วงษ์ประยูร สส.สระบุรี เป็น รมช.ศึกษาธิการ
23. นายอัครา พรหมเผ่า เป็น รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พรรคพลังประชารัฐ ได้โควตา 4 ตำแหน่ง
23. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.สาธารณสุข
24. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร สส.เพชรบูรณ์ รมช.สาธารณสุข
25. นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็น รมว.แรงงาน
26. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ น้องรักของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รมช.กลาโหม
27.พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการ รมช.กลาโหม จากพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ถูกจับตาว่าเป็นตั๋วพิเศษ แทรกเข้ามาเป็น รมว.กลาโหม
กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น พรรครวมไทยสร้างชาติ 16 เสียง ได้โควตา 3 ตำแหน่ง
28. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29. นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม
30. จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม
กลุ่มนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ จากเพื่อไทย 8 เสียง ได้โควตา 2 ตำแหน่ง
31. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รอเคาะตำแหน่ง
32. ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย รอระบุชื่อบุคคล และกระทรวง
กลุ่มนายนิพนธ์ บุญญามณี จากประชาธิปัตย์ 3 เสียง ได้โควตา 1 ตำแหน่ง
33. นางสาวนิธิยา บุญญามณี ลูกสาวของนายนิพนธ์ เป็น รมช.พาณิชย์
สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด รวมกันต้องไม่เกิน 35 คน ซึ่งไม่รวมตำแหน่งนายกรัฐมนตรี