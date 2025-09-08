“บวรศักดิ์” ชื่อโผล่นั่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย “พล.อ.สุพจน์” เต็ง รมว.กลาโหม

สื่อปักหลักรอที่พรรคภูมิใจไทย ขณะที่นายกฯ ยังไม่เข้าพรรค แย้มโผรายชื่อ ครม. “พล.อ.สุพจน์” เต็ง รมว.กลาโหม พร้อมทาบคนนอก ปรากฏชื่อ “บวรศักดิ์” นั่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ด้าน รมว.ยุติธรรม มีแคนดิเดต อดีตรอง ผบช.ภ.3 ลงชิง
วันนี้ (8 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยในช่วงเช้า ยังไม่มีแกนนำคนใดเดินทางมายังที่ทำการพรรค มีเพียงสื่อมวลชนปักหลัก ทั้งนี้ ยังพบว่า มีบุคคลสำคัญทั้งอดีตนักการเมืองและภาคเอกชนส่งดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่อง
ส่วนความคืบหน้าการจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรี อนุทิน 1 ล่าสุด ทราบว่า ยังไม่มีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพราะยังอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งมีรายงานข่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรี 12 ที่นั่ง รวมถึงโควตาคนนอก ขณะที่พรรคกล้าธราม ทำได้ 7 เก้าอี้ โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้นั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่หลายฝ่ายจับตานั้น คาดการณ์ว่า จะเป็นโควตาคนนอก และจากพรรคพลังประชารัฐ โดยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีชื่อ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคาดการณ์ว่า พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
และยังพบว่า แกนนำพรรคภูมิใจไทย กำลังทาบทามให้ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ มารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมหน้าตาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องยอมรับว่าใน ครม.อนุทิน 1 พยายามเชื้อเชิญคนนอกที่มีโปรไฟล์ดีมารับตำแหน่งรัฐมนตรีหลายคน เช่น ครม.เศรษฐกิจ ที่มีประวัติทั้งด้านการศึกษา และการทำงานดี
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หลังจากมีการบอกใบ้ว่าเป็นระดับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ใช้ยศถึงพลตำรวจโท จึงปรากฎชื่อของ 2 นายตำรวจ ได้แก่ พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิต และ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์
