สยามพิวรรธน์ ผนึกHyundai ค้าปลีกเกาหลี ขยายโอกาสธุรกิจระหว่างประเทศสินค้าไทย

ผู้จัดการรายวัน 360- กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่น ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ Hyundai Department Store ผู้นำธุรกิจรีเทลยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ผสานศักยภาพความแข็งแกร่งของทั้ง 2 องค์กร ร่วมกันพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ
นางสาวอุสรา ยงปิยะกุล ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของสยามพิวรรธน์ ที่ยึดมั่นในกลยุทธ์ Co-create & Collaboration to Win และให้ความสำคัญกับการสร้าง Ecosystem มาอย่างต่อเนื่อง โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำและแข็งแกร่งระดับโลก ผสานศักยภาพขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในรูปแบบใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด มุ่งสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้ลูกค้าอยู่เสมอ”
มร.จอง จี ยอง ประธานกลุ่มฮุนไดดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (Mr. Jung Jee Young, President of Hyundai Department Store) เปิดเผยว่า “กลุ่มสยามพิวรรธน์ คือ ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าในประเทศไทย ที่มีพันธมิตรในอีโค่ซิสเต็มที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัด การได้ทำงานร่วมกับสยามพิวรรธน์ ในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดี และมีการออกแบบที่น่าสนใจ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของ Hyundai Department Store ที่ต้องการสินค้าที่มีความแปลกใหม่ มีเรื่องราว หรือ Story Telling ที่น่าสนใจ และยังเป็นสินค้าออริจินัลส่งตรงจากประเทศไทยโดยตรง”
โดยความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ ทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมกันคัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อเปิดตัวในตลาดใหม่และเป็นครั้งแรกให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ Hyundai Department Store โดย กลุ่มสยามพิวรรธน์ คัดเลือกสินค้าจากร้าน ICONCRAFT แพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดที่รวบรวมผลงานช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ และจากร้าน ECOTOPIA พื้นที่ที่รวบรวมสินค้ารักษ์โลก รวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ครบวงจร ส่งตรงจากไทยสู่ ฮุนไดดีพาร์ทเท้นท์สโตร์ 10 สาขา โดยได้เปิดตัวแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา
สยามพิวรรธน์ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์ไทยทั่วทุกภูมิภาค โดยให้การสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจร่วมกันในทุกมิติ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส สนับสนุนด้านการเปิดตลาดใหม่ๆ ให้กับแบรนด์ ความร่วมมือกับ Hyundai Department Store ครั้งนี้ ได้คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นเพื่อนำเสนอสู่ลูกค้าชาวเกาหลีใต้ โดยร้าน ICONCRAFT นำเสนอสินค้าผลงานนักออกแบบไทย “Maison Craft” ซึ่งเป็นสินค้าไทยสร้างสรรค์ นำไปจำหน่ายใน ร้าน HBYH ไลฟ์สไตล์สโตร์ในฮุนไดดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ซึ่งจะวางจำหน่าย ใน 8 สาขา คือ The Hyundai Seoul, Trade Center , Apgujeong Main Store, Mokdong , Kintex, Pangyo, The Hyundai Daegu, Ulsan
ร้าน ECOTOPIA ได้คัดเลือกสินค้าที่ผลิตจากแนวคิดรักษ์โลก โดยฝีมือคนไทย ได้แก่ GLA และ Herbs & Mineral นำไปจำหน่ายใน ร้าน BeCLEAN ซึ่งเป็นร้านมัลติแบรนด์สโตร์เครื่องสำอาง ในฮุนไดดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ วางจำหน่ายใน 5 สาขา คือ The Hyundai Seoul, Pangyo, Jungdong, Mokdong , และ Cheongju
ทั้งนี้ การนำสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตชาวไทยนำไปจำหน่ายในต่างประเทศ เป็นการตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ได้มุ่งมั่นในการมอบโอกาสให้แก่ผู้ผลิตชาวไทย ได้นำเสนอสินค้าขยายตลาดสู่ระดับนานาประเทศ สร้างการเติบโตของสินค้าไทยในระดับ Global Stage
โดยความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้ Hyundai Department Store ซึ่งเป็นผู้พัฒนากลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในเกาหลีใต้ มีศักยภาพ มีเครือข่ายและอีโค่ซิสเต็มที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพ และมีกลุ่มลูกค้าคุณภาพจำนวนมาก การนำสินค้าที่เลือกสรรอย่างดีจากประเทศไทยสู่ผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้ เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้าทุกคน
