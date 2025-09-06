ฮุนได เสริมทัพบริการหลังการขาย เดินหน้าศูนย์บริการเคลื่อนที่ 30 จังหวัดทั่วไทย

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านบริการหลังการขาย ผ่านกิจกรรม “Hyundai Before Service – ศูนย์บริการเคลื่อนที่ฮุนได” ขยายขอบเขตการดูแลลูกค้าไปยังจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างประสบการณ์บริการที่สะดวกสบายและอุ่นใจมากยิ่งขึ้น พร้อมตั้งเป้าครอบคลุม 52 จังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2568
ตลอดครึ่งปีแรก (กุมภาพันธ์–กรกฎาคม 2568) ฮุนไดได้จัดกิจกรรมศูนย์บริการเคลื่อนที่แล้วกว่า 30 ครั้ง ใน 22 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สกลนคร นครพนม เลย ศรีสะเกษ นครราชสีมา (อ.ปากช่อง) อยุธยา สุพรรณบุรี จนถึงกระบี่ และนครศรีธรรมราช โดยให้บริการตรวจเช็กฟรี 25 รายการ ครอบคลุมทั้งระบบเครื่องยนต์ เบรก ช่วงล่าง และระบบไฟฟ้า พร้อมงานซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐาน บริการเช็กระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมถึงคำปรึกษาจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากฮุนไดโดยตรง
สำหรับครึ่งปีหลัง (สิงหาคม–ธันวาคม 2568) ฮุนไดเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องกว่า 20 ครั้ง ในจังหวัดสำคัญ อาทิ ลำพูน อุทัยธานี อำนาจเจริญ ยโสธร มหาสารคาม ชุมพร ชลบุรี (อ.พานทอง) และระยอง (บ้านเพ) เป็นต้น
นอกจากบริการบำรุงรักษาแล้ว กิจกรรมยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถรุ่นใหม่ เช่น STARIA, PALISADE, The all-new SANTA FE, CRETA และ STARGAZER พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จองและรับรถภายใน 30 วัน รวมถึงแคมเปญบัตรของขวัญเชลล์และของสมนาคุณพรีเมียมสำหรับผู้เข้ารับบริการ
โครงการ “Hyundai Before Service” ไม่เพียงแสดงถึงความพร้อมของฮุนไดในการมอบบริการมาตรฐานระดับศูนย์ แต่ยังสะท้อนพันธกิจระยะยาวในการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกพื้นที่ ทั้งการขยายเครือข่ายบริการและการสร้างประสบการณ์ดูแลที่เข้าถึงง่าย ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของแบรนด์ว่า “ใกล้หรือไกล…ฮุนไดพร้อมดูแล” อย่างแท้จริง