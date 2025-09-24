“กลุ่มวันสยาม” อัปเกรดการบริการ ชูดิจิทัล-ประสบการณ์ลูกค้าองค์รวม

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มวันสยาม ผนึกกำลังโกลบอลเดสติเนชั่นระดับโลก ปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรีเทลอย่างต่อเนื่อง ยกระดับและ Refresh การให้บริการเหนือระดับแบบครบวงจร ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านกลยุทธ์ Customer-Centric Experience ที่สอดรับกับแนวโน้มการตลาดรีเทลระดับโลก รวมถึงการเปิดตัวยูนิฟอร์มภาพลักษณ์ใหม่สำหรับทีม Customer Engagement โดยความร่วมมือกับ POEM แบรนด์แฟชั่นไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายใต้การออกแบบของ ฌอน-ชวนล ไคสิริ เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการที่เหนือความคาดหวัง
นางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Customer Centricity & Relationship บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า "ภายใต้ปรัชญาการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย เราได้พัฒนาการให้บริการเหนือระดับอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจในทุกมิติให้แก่ลูกค้าและครองความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
กลุ่มวันสยาม ได้ดึงจุดแข็งด้านการให้บริการในแบบเฉพาะบุคคล และความเป็นเลิศในการให้บริการของทีมพนักงาน Customer Engagement มาพัฒนาและยกระดับการให้บริการ ล่าสุดได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ Customer-Centric Experience ที่สอดรับกับแนวโน้มการตลาดรีเทลระดับโลก เราไม่ได้แค่ปรับปรุง แต่เรารีโวลูชัน ประสบการณ์ของลูกค้าแบบ 360 องศา ได้แก่
• Personalized Service การบริการเหนือระดับด้วย Hyper-Personalized Service ขับเคลื่อนด้วย Real-time Data Intelligence และ Personalized Engagement ที่ "Anticipate Customer Needs" เราเข้าใจคุณ... ก่อนที่คุณจะรู้ตัวเอง! ด้วยการนำเอาข้อมูลเชิงลึก เช่น พฤติกรรมของลูกค้าใน touchpoint ต่างๆ และข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ มาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง AI และ Machine Learning มาช่วย เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้แม่นยำมากขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงใจดีขึ้น อาทิ การส่งข้อมูลสินค้า บริการ และโปรโมชั่นตามความสนใจและพติกรรมการใช้จ่ายเฉพาะบุคคลส่งตรงถึงลูกค้าแบบ real time
• World-Class Service for All โดยใช้กลยุทธ์ Market Penetration เพื่อเข้าถึง Untapped Segments และสร้าง Customer journey Experience by segment และยังเสริมกลยุทธ์ Market Penetration เพื่อเข้าถึง ลูกค้าทั้งทีเป็นสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิกที่มาจับจ่ายภายในศูนย์ฯ เพื่อสร้าง Inclusive Premium Experience นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการมอบ Memorable Service มุ่งมั่นสร้าง “Meaningful Moments” เพื่อยกระดับความพึงพอใจและประทับใจในทุก Touchpoint ผ่าน World-Class Service Standards ที่ครอบคลุมทั้ง Customer Journey
• Exclusive Service/Privileges for Member มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งภายในศูนย์การค้าและนอกศูนย์การค้า ทั้งในและต่างประเทศ การมอบประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ หรือ Extraordinary & Money Can’t buy Experiences อาทิ Priority access, สิทธิพิเศษร่วมมหกรรมอีเว้นท์และโปรโมชั่นที่จัดขึ้นภายในศูนย์การค้าต่างๆ ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมี Global Privilege ที่ร่วมกับ 12 พันธมิตร ใน 10 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ พร้อมนำร่องสร้าง Luxury Ecosystem ในปลายปีนี้ แบบ 360 องศา ผ่าน Strategic Global Partnerships ยกระดับเป็น Top-of-Mind Destination สำหรับทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
• Innovation Service โดยการริเริ่มนำ AI-Powered Customer Service Kiosk ระบบปฏิบัติการบริการที่ผสาน AI Intelligence กับ Human Touch ซึ่งรองรับถึง 7 ภาษาหลัก ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, และอาหรับ เพื่อสร้าง Seamless Multilingual Experience ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และการบริการที่ใช้ข้อมูลจากทุก Touchpoint ของลูกค้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบันเทรนด์การตลาดรีเทลโลกคือ Combination of Customer + Data + AI ซึ่งส่วนหนึ่งในแผนงานที่เราใช้ คือการใช้ AI-Driven Customer Intelligence แต่การนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อเข้าใจลูกค้าในระดับลึกและสร้างกลยุทธ์การตลาดได้แม่นยำนั้น จำเป็นต้องผสานการทำงานในรูปแบบ Omnichannel Experience Excellence เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับและสร้างความพึงพอใจสูงสุด เหนือสิ่งอื่นใดประสบการณ์ที่สามารถครองใจลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ การได้รับการบริการระดับเวิลด์คลาสของทีม Customer Engagement ที่มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในระดับสูงมาโดยตลอด พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ใช้ประโยชน์จาก Data Hub และครองความเป็นผู้นำในตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงสุดในประเทศไทย
กลุ่มวันสยามได้จัดทัพทีม Customer Engagement เพื่อให้การบริการลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเฉพาะตัว โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Luxury Loyalist , Luxury Aspirational, Mall Lover, และ Lifestyle Regular เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกกลุ่มจะได้รับการบริการที่เหนือคาดหวัง การดูแลอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจในทุกมิติ
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2568 กลุ่มวันสยามได้ Refresh ยูนิฟอร์มภาพลักษณ์ใหม่สำหรับพนักงานทีม Customer Engagement ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการและให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม การยกระดับภาพลักษณ์ใหม่นี้มุ่งเน้นทีมบริการแนวหน้าที่ให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการลูกค้า โดยได้รับเกียรติจาก POEM แบรนด์แฟชั่นไทยชั้นนำมาร่วมสร้างสรรค์ชุดยูนิฟอร์มให้กับองค์กรเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ หรือ First Impression ให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์รวมถึงความน่าเชื่อถือให้กับศูนย์การค้าต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
การเปลี่ยนรูปโฉมยูนิฟอร์มพนักงานใหม่เป็น Visual Identity สร้างประสบการณ์ใหม่แบบ Emotional Branding อย่างครบวงจร ที่มีการคอลลาบอเรชั่นร่วมกันระหว่างต่างอุตสาหกรรม หรือ Cross-Industry Collaboration ระหว่าง Retail x Fashion
นายชวนล ไคสิริ ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ POEM ผู้สร้างสรรค์ยูนิฟอร์มภาพลักษณ์ใหม่ กล่าวว่า “ในฐานะที่ผมเติบโตมากับศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ตั้งแต่วัยเด็ก ภาพความทรงจำในแต่ละยุคของสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้หล่อหลอมแรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้ ผมตีความความทันสมัยและความล้ำสมัยที่ได้ส่งต่อมาตลอด ถ่ายทอดผ่านสีและดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนขององค์กร สร้าง Professional Credibility ผ่านการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรและเป็น First Touch Point กับลูกค้า
ดีไซน์ใหม่นี้ ผ่านการออกแบบจากการพูดคุยกับทีมพนักงานผู้สวมใส่ที่ใช้งานจริง เราเน้นฟังก์ชันและความคล่องตัว โดยปรับซิลูเอตให้เหมาะกับการทำงานจริง มีทั้งกระโปรงทรงเอและกางเกงเพื่อเป็นทางเลือก เพิ่มความมั่นใจด้วยคัตติ้งและแพทเทิร์นแบบเทเลอร์เมด ซึ่งเป็นลายเซ็นของแบรนด์ POEM ผสานโทนสีเทาที่เป็นสีแห่งความก้าวหน้า โดยสีเทาที่ใช้ คือ Neutral Grey ที่ให้ความสุภาพและเป็นกลาง โดยในชุดของพนักงานที่ทำงานภายใน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จะใช้ผ้าสีเทานี้ มาทำหน้าที่เป็นพื้นให้สีม่วงซึ่งเป็นสีหลักของสยามพิวรรธน์ สำหรับไอคอนสยาม จะใช้สีเทาจับคู่กับสีทองซึ่งเป็นสีอันเป็นเอกลักษณ์ของไอคอนสยาม นอกจากนี้ ยังได้ทำการดีไซน์ชุดของทีมงานต่างๆ ที่แม้มีความแตกต่าง แต่ก็มีความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีความโดดเด่นมีระดับ”
นางสรัลธร อัศเวศน์ กล่าวเสริมว่า “เราไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่หลากหลายของผู้คนในทุกเจนเนอเรชั่น พร้อมมอบประสบการณ์แปลกใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในระดับโลก เราพัฒนาและยกระดับ Customer Engagement ไปอีกขั้นที่เป็นที่สร้างชื่อสัยงให้กับประเทศบนเวทีโลก โดยล่าสุดทีมลูกค้าสัมพันธ์ได้เข้ารอบ Finalist ของเวทีประกาศรางวัลด้านบริการระดับโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ คือ People in Retail Awards สาขา Customer Service Team of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคลากรในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีผลงานยอดเยี่ยม และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านวัฒนธรรมองค์กรและการบริการลูกค้า โดยเราเป็นกลุ่มศูนย์การค้าเดียวของเอเชียที่ได้เข้าชิงรางวัลสุดยอดบริการระดับโลกนี้”