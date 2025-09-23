กลุ่มวันสยามเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่ ดีไซน์โดย “ฌอน ชวนล” แห่งโพเอม

กลุ่มวันสยาม เปิดตัวยูนิฟอร์มภาพลักษณ์ใหม่สำหรับทีม Customer Engagement โดยร่วมกับดีไซเนอร์ “ฌอน-ชวนล ไคสิริ” แห่ง POEM เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการที่เหนือความคาดหวัง
สรัลธร อัศเวศน์ รอง กก.ผจญ.ผู้บริหารสายงาน Customer Centricity & Relationship บจก.สยามพิวรรธน์ กล่าวว่า "กลุ่มวันสยาม ได้ดึงจุดแข็งด้านการให้บริการในแบบเฉพาะบุคคล และความเป็นเลิศในการให้บริการของทีมพนักงาน Customer Engagement มาพัฒนาและยกระดับการให้บริการ ล่าสุด ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ Customer-Centric Experience ที่สอดรับกับแนวโน้มการตลาดรีเทลระดับโลก พร้อมจัดทัพทีมเพื่อให้การบริการลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเฉพาะตัว โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Luxury Loyalist, Luxury Aspirational, Mall Lover, และ Lifestyle Regular เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกกลุ่มจะได้รับการบริการที่เหนือความคาดหวัง การดูแลอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจในทุกมิติ
การเปลี่ยนรูปโฉมยูนิฟอร์มพนักงานใหม่เป็น Visual Identity สร้างประสบการณ์ใหม่แบบ Emotional Branding อย่างครบวงจร ที่มีการคอลลาบอเรชั่นร่วมกันระหว่างต่างอุตสาหกรรม หรือ Cross-Industry Collaboration ระหว่าง Retail x Fashion
ฌอน ชวนล กล่าวว่า “การออกแบบครั้งนี้ ผมตีความความทันสมัยและความล้ำสมัยที่ได้ส่งต่อมาตลอด ถ่ายทอดผ่านสีและดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนขององค์กร สร้าง Professional Credibility ผ่านการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรและเป็น First Touch Point กับลูกค้า เน้นฟังก์ชันและความคล่องตัว โดยปรับซิลลูเอตให้เหมาะกับการทำงานจริง มีทั้งกระโปรงทรงเอและกางเกงเพื่อเป็นทางเลือก เพิ่มความมั่นใจด้วยคัตติ้งและแพตเทิร์นแบบเทเลอร์เมด ผสานโทนสีเทาที่เป็นสีแห่งความก้าวหน้า โดยใช้สี Neutral Grey ที่ให้ความสุภาพและเป็นกลาง ชุดของพนักงานสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จะใช้ผ้าสีเทานี้เป็นพื้นให้สีม่วง ซึ่งเป็นสีหลักของสยามพิวรรธน์ สำหรับไอคอนสยาม จะใช้สีเทาจับคู่กับสีทอง ซึ่งเป็นสีของไอคอนสยาม ทั้งยังดีไซน์ชุดของทีมงานต่างๆ ที่แม้มีความแตกต่าง แต่ก็มีความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว และมีความโดดเด่นมีระดับ”